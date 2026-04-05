Мод The Witcher 3: Wild Hunt Online получил версию 2.0 и стал доступен для всех

Команда моддеров, стоящая за мультиплеерным модом для игры, выпустила крупное обновление. Давайте посмотрим, что нового оно добавляет.

Для тех, кто не в курсе, Witcher Online — это мод, добавляющий мультиплеер в The Witcher 3. С его помощью игроки могут подключаться к серверам и играть вместе с друзьями. Можно настраивать персонажа с помощью Custom Player Characters и отдыхать в тавернах благодаря функции Chill Out. Также доступен чат, эмоции и ролеплей с другими игроками. Самое главное — вы можете пройти всю историю Геральта и Цири от начала до конца, исследуя мир «Ведьмака» вместе с другими игроками.

Каждый игрок будет видеть экипировку других: броню, мечи, арбалет, ножны, причёску и отметки на лице. Также реализована полная синхронизация передвижения и боя. Игроки могут плавать, ездить верхом и сражаться с врагами вместе.

Версия 2.0 добавляет синхронизацию лошадей и лодок. Теперь несколько игроков могут ехать на одной лошади или находиться в одной лодке. Пассажиры будут сидеть позади всадника или с другой стороны лодки, аналогично NPC.

Одной из новых интересных функций стала система торговли. Теперь игроки могут обмениваться предметами: первый игрок выбирает предмет и устанавливает цену, второй — принимает или отклоняет предложение. При принятии сделки второй игрок получает предмет и платит кроны, а первый — получает кроны и отдаёт предмет. Торговля доступна через меню игрока или консольные команды.

Также добавлена функция синхронизации трансформаций (morph sync). Игроки могут превращаться в животных (сову, кошку, лису и ворона) с помощью Custom Player Characters. Это можно сделать либо через знак Yrden после открытия соответствующей способности, либо через консольные команды.

Кроме того, команда внесла серьёзные изменения в работу серверов и клиентов. Теперь архитектура сервера основана на UDP вместо TCP. Это быстрее и должно уменьшить проблемы с подключением, с которыми сталкивались некоторые игроки.

В целом, это крупное и значимое обновление для The Witcher 3 Online. Если вам интересно попробовать игру в онлайне с друзьями, вы можете скачать мод прямо с сайта: