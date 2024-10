Моддер делает сюжетный приквел для The Witcher 3: Wild Hunt про Геральта в Цинтре - уже доступна первая версия

Как стало известно, моддер Gerwant выпустил первую версию своей модификации Tales of The Witcher для The Witcher 3: Wild Hunt, которая станет неофициальным сюжетным приквелом к франшизе: мод рассказывает о приключениях Геральта задолго до игр CD Projekt RED и книг Анджея Сапковского.

Действие мода разворачивается в Цинтре. На данный момент реализован лишь пригород. Игрокам уже доступно несколько квестов, которые станут прологом к основному сюжету мода. В дальнейшем моддер планирует выпустить нелинейные сюжетные задания, новые локации, персонажей и переработать прокачку.

Кроме того, моддер принял решение реализовать в моде собственные геймплейные особенности: в нем нет карты мира или маркеров заданий. Моддер говорит, что таким образом хотел воссоздать атмосферу из старых игр.

Мод совместим лишь с некстген-версией игры в режиме DirectX 12 - всё из-за особенностей работы REDKit.