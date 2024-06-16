Моддер добавил поддержку скриптов из The Witcher 3 в Visual Studio Code - это упростит создание сложных модов для игры

Как стало известно, моддер SpontanCombust работает над IDE под названием WitcherScript Integrated Development Environment (WIDE), который позволит упростить создание сложных модификаций для The Witcher 3: Wild Hunt, требующих создания собственных скриптов.
WIDE является расширением для Visual Studio Code, которое добавляет в программу поддержку редактирования скриптового языка WitcherScript, который используется в игре. Теперь создатели модификаций смогут работать над скриптами прямо из Visual Studio Code, что позволит упростить анализ кода и удобнее работать над сложными скриптами для модификаций.
WIDE является проектом с открытым исходным кодом, поэтому любой желающий может присоединиться к доработке проекта.
ну и нафига? witcher script — это пять строчек овнокода. если ты не можешь осилить его в блокноте, то тебе не моды пилить надо, а идти уроки по notepad++ проходить. а vscode — вообще комбайн для всего подряд. проще уж сразу unreal engine скачать и свою игру запилить, чем с этой хнёй возиться.
Это конечно круто, но что то я не вижу "сложных" модов, вам бы у фанатов Сталкера подучится, а то совсем валенки, два члена бог дал, а пользоваться ими так и не научил).
А что нужно чтобы спокойно создавать моды на внешку, броню, анимации, как в Скайриме?