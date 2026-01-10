Моддер Halk Hogan выпустил новое видеопревью HD Reworked Project версии 2026 года для The Witcher 3

Моддер Halk Hogan выпустил новое видеопревью популярного мода HD Reworked Project версии 2026 года для The Witcher 3.

Как вы можете видеть в видео, многие объекты больше не будут статичными и теперь будут иметь симуляцию ветра. Все персонажи также будут переработаны, как и вся броня и снаряжение Геральта и Плотвы, всё станет намного детальнее. Конечно, это лишь малая часть всех изменений, которые будут включены в The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition 2026, который станет доступен позже в этом году.