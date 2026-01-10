ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 938 оценок

Моддер Halk Hogan выпустил новое видеопревью HD Reworked Project версии 2026 года для The Witcher 3

monk70 monk70

Моддер Halk Hogan выпустил новое видеопревью популярного мода HD Reworked Project версии 2026 года для The Witcher 3.

Как вы можете видеть в видео, многие объекты больше не будут статичными и теперь будут иметь симуляцию ветра. Все персонажи также будут переработаны, как и вся броня и снаряжение Геральта и Плотвы, всё станет намного детальнее. Конечно, это лишь малая часть всех изменений, которые будут включены в The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition 2026, который станет доступен позже в этом году.

47
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Круто, как раз под него хотел перепройти. Но теперь нужно ждать что там по мифическому ДЛС. А к нему новая версия этого мода.

7
Just-a-your-King

Отличный повод вновь перепройти ее)

7
Vad Pvn

Какоето гомно уже почемуто поставило какашку

5
Kubominator

Те кто не любят Ведьмак 3, но а всё равно на него подписаны, чтобы обосрать)) Это база бро)

2
GraF68ru

Хонке ультра-хорош, очень хорошо подтянул текстурки игры. Еще и ветер теперь прокрутил, молодец.

4
Lazy Mutton

HalkHogan хорошо, как обычно. У него одни из лучших модов на текстуры на всём нексусе. Жаль, что мод для CP2077 он забросил.

3
Kubominator

Да возьмите вы его уже в свой штаб, в конце-то концов! REDы ёпта!!!

3
Alkobarin

самая живучая игра ))

2
SERgik 777

Хорошая работа

2