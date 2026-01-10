Моддер Halk Hogan выпустил новое видеопревью HD Reworked Project версии 2026 года для The Witcher 3

Моддер Halk Hogan выпустил новое видеопревью популярного мода HD Reworked Project версии 2026 года для The Witcher 3.
Как вы можете видеть в видео, многие объекты больше не будут статичными и теперь будут иметь симуляцию ветра. Все персонажи также будут переработаны, как и вся броня и снаряжение Геральта и Плотвы, всё станет намного детальнее. Конечно, это лишь малая часть всех изменений, которые будут включены в The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition 2026, который станет доступен позже в этом году.
Круто, как раз под него хотел перепройти. Но теперь нужно ждать что там по мифическому ДЛС. А к нему новая версия этого мода.
Отличный повод вновь перепройти ее)
Какоето гомно уже почемуто поставило какашку
Те кто не любят Ведьмак 3, но а всё равно на него подписаны, чтобы обосрать)) Это база бро)
Хонке ультра-хорош, очень хорошо подтянул текстурки игры. Еще и ветер теперь прокрутил, молодец.
HalkHogan хорошо, как обычно. У него одни из лучших модов на текстуры на всём нексусе. Жаль, что мод для CP2077 он забросил.
Да возьмите вы его уже в свой штаб, в конце-то концов! REDы ёпта!!!
самая живучая игра ))
Хорошая работа