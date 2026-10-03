Моддер превратил всех грифонов в "Ведьмаке 3" в мемных голубей

Геймеры остались в восторге от забавного расширения

Энтузиаст с ником grapedia создал необычную забавную модификацию для культовой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Расширение под названием Low-Poly Pigeon — The Revenge вдохновлено одним из самых узнаваемых мемов в сообществе фанатов.

Разработчик заменил всех грифонов в ролевом экшене на знаменитых низкополигональных голубей. Новый мод не просто меняет внешность крылатых монстров — он также превращает звуки существ в голубиное воркование.

Годами низкополигональный голубь был объектом насмешек. Люди выкладывали его фото в сеть, превращали в мемы, использовали его лицо в качестве картинки-реакции и смеялись над его крошечным телом, пустым взглядом и героическим отсутствием полигонов. Он видел все это. Каждый пост. Каждый эдит. Каждый комментарий. И он ничего не мог с этим поделать. Он был всего лишь голубем. Он мог только стоять и тихонько ворковать, пока весь интернет издевался над ним. Унижения имеют свойство накапливаться. И в конце концов даже самая безобидная птица достигает предела своего терпения.

Угловатые птицы давно стали одним из самых популярных мемов, связанных с «Ведьмаком 3». Упрощенные модели разработчики использовали ради оптимизации. Предполагалось, что издалека игроки все равно увидят в небе только темные силуэты. Но геймеры быстро разглядели голубей поближе, и те превратились в повод для шуток.