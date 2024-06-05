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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 816 оценок

Моддер продемонстрировал новую версию мода The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition

monk70
Новости

В 2015 году моддер HalkHogan опубликовал свой The Witcher 3 HD Reworked Project, масштабный проект, который обновил практически все текстуры в The Witcher 3: Wild Hunt. Окончательный результат был действительно потрясающим, и в течение многих лет это был один из самых выдающихся модов с точки зрения текстур.

Уже почти два года HalkHogan активно работает над The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition для некст-ген версии игры. Недавно моддер выпустил очередное видео, посвящённое сравнению текстур из оригинальной игры и обновлённых благодаря моду.

Моддер не назвал точную дату выхода мода, но сказал ожидать осени.

Я вернулся после небольшого перерыва. Я рад показать вам, над чем я работал в последнее время: настоящие высококачественные текстуры следующего поколения с использованием новой техники отображения, реализованной в Nextgen-версии игры. Благодаря этому многие текстуры в HDRP NextGen Edition будут намного реалистичнее, и примеры, показанные в видео, — это лишь часть из них. Снижение производительности относительно низкое, так что вам определенно не стоит об этом беспокоиться. Что касается даты релиза, я пока не могу дать никаких подробностей, потому что предстоит огромный объем работы, но ожидайте релиза этой осенью.
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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
saa0891

Как говорится нет предела совершенству

2
SkyraX

наверное никогда не выйдет "окончательная версия игры"

2
Агент Матрицы

"Пилите, Шура, пилите!" (с) 👍

1
Real Slim Shady

Мне кажется ценность Nude модов намного выше чем у этого бесконечного потока.

0