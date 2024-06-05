Моддер продемонстрировал новую версию мода The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition

В 2015 году моддер HalkHogan опубликовал свой The Witcher 3 HD Reworked Project, масштабный проект, который обновил практически все текстуры в The Witcher 3: Wild Hunt. Окончательный результат был действительно потрясающим, и в течение многих лет это был один из самых выдающихся модов с точки зрения текстур.
Уже почти два года HalkHogan активно работает над The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition для некст-ген версии игры. Недавно моддер выпустил очередное видео, посвящённое сравнению текстур из оригинальной игры и обновлённых благодаря моду.
Моддер не назвал точную дату выхода мода, но сказал ожидать осени.
Я вернулся после небольшого перерыва. Я рад показать вам, над чем я работал в последнее время: настоящие высококачественные текстуры следующего поколения с использованием новой техники отображения, реализованной в Nextgen-версии игры. Благодаря этому многие текстуры в HDRP NextGen Edition будут намного реалистичнее, и примеры, показанные в видео, — это лишь часть из них. Снижение производительности относительно низкое, так что вам определенно не стоит об этом беспокоиться. Что касается даты релиза, я пока не могу дать никаких подробностей, потому что предстоит огромный объем работы, но ожидайте релиза этой осенью.
Как говорится нет предела совершенству
наверное никогда не выйдет "окончательная версия игры"
"Пилите, Шура, пилите!" (с) 👍
Мне кажется ценность Nude модов намного выше чем у этого бесконечного потока.