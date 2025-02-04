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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 31 255 оценок

Моддер работает над переносом рассказа "Меньшее зло" в The Witcher 3: Wild Hunt

AceTheKing
Новости

Как стало известно, один из моддеров создает The Last Wish Project для The Witcher 3: WIld Hunt - модификация воссоздаст рассказ "Меньшее зло" Анджея Сапковского в игре.

В ходе сюжета рассказа, пытаясь получить плату в Блавикене за убийство кикиморы у местного чародея Стрегобора, Геральт даже не догадывается о последствиях своей встречи с магом и предстоящем нелёгком выборе из двух зол.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Как то абсурдно смотрится, особенно модель девушки из дополнения кровь и вино

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