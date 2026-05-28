Моддер уже добавил загадочный меч из "Баллад прошлого" в The Witcher 3: Wild Hunt - спустя всего сутки после анонса

Моддеры не стали ждать выхода сюжетного дополнения "Баллады прошлого" для The Witcher 3: Wild Hunt и самостоятельно добавили в игру загадочный меч с официальных обоев.

На изображении с анонсом предстоящего дополнения, Геральт держит в руках новый меч, которого нет в основной игре. Не прошло и суток после публикации арта, как моддер merigoldmaribor воссоздал его модель.

Моддер пока не дал оружию отдельного названия и встроил его в игру в качестве замены стандартному стальному мечу Школы Волка. Разработчики из CD Projekt RED никак не комментируют происхождение этого меча и его роль в сюжете "Баллад прошлого".

Официальная презентация дополнения "Баллады прошлого" запланирована на конец лета 2026 года. Релиз самого аддона ожидается в 2027 году.