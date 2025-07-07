Моддер вдохнул новую жизнь в Каэр Морхен в The Witcher 3, добавив полезные функции в духе Корво Бьянко

Моддеры продолжают улучшать The Witcher 3: Wild Hunt даже спустя годы после релиза: SethLeCornu представил модификацию Kaer Morhen Enhanced, которая превращает пустующую крепость ведьмаков в полноценную базу с полезными функциями, вдохновлёнными поместьем Корво Бьянко из дополнения Blood and Wine.
Что изменилось:
- Добавлены 12 книжных шкафов, 3 алхимических стола и 17 оружейных стоек (7 для доспехов и 10 для мечей)
- В комнате Геральта появилась кровать с точкой быстрого перемещения
- Крепость теперь выглядит как настоящая школа ведьмаков с интерактивными предметами
Это не первая попытка оживить Каэр Морхен — ранее другие авторы добавляли сюда тренировочные манекены и NPC, но Kaer Morhen Enhanced предлагает куда более системный подход.
Поклонники серии высоко оценили работу моддера, отметив, что такие изменения действительно делают локацию более живой и полезной для игрового процесса.
Игра уже пройдена на 500 раз, из-за Каэр Морхена возвращаться в игру точно не собираюсь)) по тихой будем ждать 4 часть
Интересно, попробуем как нибудь.