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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 33 301 оценка

Моддер вдохнул новую жизнь в Каэр Морхен в The Witcher 3, добавив полезные функции в духе Корво Бьянко

AceTheKing AceTheKing

Моддеры продолжают улучшать The Witcher 3: Wild Hunt даже спустя годы после релиза: SethLeCornu представил модификацию Kaer Morhen Enhanced, которая превращает пустующую крепость ведьмаков в полноценную базу с полезными функциями, вдохновлёнными поместьем Корво Бьянко из дополнения Blood and Wine.

Что изменилось:

  • Добавлены 12 книжных шкафов, 3 алхимических стола и 17 оружейных стоек (7 для доспехов и 10 для мечей)
  • В комнате Геральта появилась кровать с точкой быстрого перемещения
  • Крепость теперь выглядит как настоящая школа ведьмаков с интерактивными предметами

Это не первая попытка оживить Каэр Морхен — ранее другие авторы добавляли сюда тренировочные манекены и NPC, но Kaer Morhen Enhanced предлагает куда более системный подход.

Поклонники серии высоко оценили работу моддера, отметив, что такие изменения действительно делают локацию более живой и полезной для игрового процесса.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Brainstoun

Игра уже пройдена на 500 раз, из-за Каэр Морхена возвращаться в игру точно не собираюсь)) по тихой будем ждать 4 часть

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sa1958

Интересно, попробуем как нибудь.

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