Моддер вдохнул новую жизнь в Каэр Морхен в The Witcher 3, добавив полезные функции в духе Корво Бьянко

Моддеры продолжают улучшать The Witcher 3: Wild Hunt даже спустя годы после релиза: SethLeCornu представил модификацию Kaer Morhen Enhanced, которая превращает пустующую крепость ведьмаков в полноценную базу с полезными функциями, вдохновлёнными поместьем Корво Бьянко из дополнения Blood and Wine.

Что изменилось:

Добавлены 12 книжных шкафов, 3 алхимических стола и 17 оружейных стоек (7 для доспехов и 10 для мечей)

В комнате Геральта появилась кровать с точкой быстрого перемещения

Крепость теперь выглядит как настоящая школа ведьмаков с интерактивными предметами

Это не первая попытка оживить Каэр Морхен — ранее другие авторы добавляли сюда тренировочные манекены и NPC, но Kaer Morhen Enhanced предлагает куда более системный подход.

Поклонники серии высоко оценили работу моддера, отметив, что такие изменения действительно делают локацию более живой и полезной для игрового процесса.