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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 430 оценок

Моддер выпустил новое сюжетное расширение "Короли и убийцы" для The Witcher 3: Wild Hunt

AceTheKing
Новости

Благодаря инструментарию REDKit, The Witcher 3: Wild Hunt продолжает получить различные сюжетные дополнения от моддеров. skydoespoint выпустил сюжетное расширение "Of Kings & Killers" (Короли и убийцы) для игры.

Сюжет "Королей и убийц" начинается с того, что Геральту удается получить сверхсекретное письмо, написанное магическими чернилами во дворце Ге'эльса. Геральт обнаружил, что Карантир некромантировал раба, старого ведьмака Герда, которого обучает сам король Дикой Охоты, Эредин. Геральт решает отправиться остановить убийцу королей, могильного мученика, ведьмака-медведя, Герда.

Создатель модификации обещает новую битву с легендарным боссом и комплект брони для Геральта, а так же ряд других интересных особенностей.

Модификация уже доступна для скачивания на нашем сайте:

The Witcher 3 "Of Kings & Killers - Линия квестов Королей и убийц"
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AchingGarrison
Геральт обнаружил, что Карантир некромантировал раба
5
Real Slim Shady

А где дубляж?

3
Ананас Абрикосович

для этого нужно команда ну или нейросети

0