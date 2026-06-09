Моддеры готовят огромный мод The WAR Project для The Witcher 3 - он возвращает вырезанную сюжетную линию

Для The Witcher 3: Wild Hunt стала доступна демо-версия амбициозного фанатского проекта The WAR Project. Модификация пытается восстановить крупную вырезанную сюжетную линию «Plague Questline», над которой CD Projekt RED работала ещё во время разработки игры.

Авторы называют проект одной из самых масштабных реконструкций контента в истории игры. В центре истории — последствия эпидемии Катрионы, политический конфликт в Темерии и возвращение персонажей из прошлых частей серии, включая Вернона Роше, Талера, Бьянка и Иорвета. Главным антагонистом выступает нильфгаардский медик Гектор Крафт-Эббинг.

Сейчас игрокам доступна демо-версия, включающая несколько полноценных заданий:

— Partisans And Vultures

— No Man’s Land Investigation

— Unusual Impressions

— переработанную версию An Eye for an Eye.

Разработчики утверждают, что финальная версия модификации предложит более 10 часов нового контента. Релиз полной версии предварительно намечен на 2027 год.

Мод серьёзно вмешивается в структуру оригинальной игры:

— полностью переписывает Reason of State;

— удаляет A Deadly Plot;

— временно отключает некоторые vanilla-квесты и дополнения Hearts of Stone и Blood and Wine до завершения WAR-линии;

— восстанавливает раннюю роль Devil’s Pit, задуманную ещё на этапе разработки игры.

Проект создан на базе REDkit и рассчитан исключительно на next-gen версию The Witcher 3. Авторы предупреждают, что использовать старые сохранения нельзя — запуск осуществляется через отдельный сценарий “WAR Demo”.