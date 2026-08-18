Моддеры показали трейлер масштабного мода The Witcher 3: Revenge of Ofir с новым регионом и сюжетной линией

Моддеры, работающие над неофициальным дополнением Revenge of Ofir для The Witcher 3: Wild Hunt, показали трейлер своего проекта.

События мода разворачиваются после завершения сюжета дополнения "Кровь и вино". Геральт отправится в новый регион - загадочную страну Офир. Там ведьмаку предстоит столкнуться с последствиями своих решений, которые напрямую связаны с мистическим Гюнтером О'Димом.

Авторы обещают пользователям полноценную сюжетную линию, обширные территории для исследования, а также множество новых персонажей и дополнительного контента. Над созданием этого масштабного аддона работают поклонники серии из разных уголков мира, объединившие усилия ради воплощения амбициозной идеи.

Уже этой осенью создатели планируют выпустить небольшую демонстрационную версию, которая позволит оценить часть игрового процесса и нового мира. Полноценный релиз Revenge of Ofir предварительно намечен на 2027 год, однако моддеры не исключают, что работа может затянуться до 2028-го, если потребуется дополнительное время на полировку и тестирование.