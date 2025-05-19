"Мы чувствовали себя рок-звездами на сцене": оглушительный успех The Witcher 3 стал большим сюрпризом для CD Projekt Red

Разработчики из CD Projekt RED рассказали, как они были удивлены успехом The Witcher 3: Wild Hunt. Они понимали, что создали хорошую игру, но не ожидали, что игра станет таким хитом, о чем рассказал нам Марцин Пшибылович, композитор музыки к The Witcher 3.

Мы еще не знали, что она станет настоящим хитом, что спустя 10 лет о ней захочется написать мемуары. И это тоже кое-что доказывает: в то время мы точно знали, что то, что мы сделали, - это круто, это хорошо, это солидно и, прежде всего, не стыдно.

А Мацей Пьетрас, художник-постановщик The Witcher 3, вспомнил о моменте, когда он прочитал первую рецензию на игру. Он признался, что для него стало шоком, когда он увидел, насколько положительной была рецензия. Ранее, когда он впервые сыграл в законченную версию, он был не очень впечатлен из-за близкого знакомства с сюжетом и измененного ракурса..

Это было такое чувство - я был в шоке. Я был в чистом шоке. Я сел в трамвай и, вместо того чтобы выйти на нужной остановке, поехал по кругу, так как все время читал и читал. Я был поглощен и удивлен одновременно. И только тогда до меня дошло, что мы сделали, какой эффект это произвело на людей.

И хотя серия The Witcher получила широкую известность во всем мире только после выхода третьей части, в Польше она уже была хорошо известна. Артур Кепен и Моника Янковска, тестеры игры, вспомнили, как много людей спрашивали их о подробностях, прося раскрыть что-нибудь перед премьерой.

Но масштаб заинтересованности оказался гораздо больше, чем многие ожидали. Миколай Швед, руководитель отдела локализации, рассказал, как во время премьеры во Вроцлаве фанаты просили у него автографы, которые он раздавал в огромном количестве. А вот Павел Мельничук, исполнитель роли главного героя The Witcher 3, как и многие другие, был на премьере в Blue City в Варшаве и только там понял, как много людей ждут их игру.

Я помню толпу людей, которые просто пришли туда в то время, и все эти люди хотели увидеть нас, поговорить с нами, узнать что-то об игре, получить автографы. В случае с The Witcher One и The Witcher Two все было не так масштабно, не было такого количества людей, которые были очарованы игрой, и я помню, что тогда меня это действительно поразило, и мы почувствовали себя рок-звездами на сцене.