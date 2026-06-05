"Мы создаем веселье, а не удаляем его": Павел Саско объяснил, почему в "Ведьмака 3" добавили Черта, защищающего коров

Один из ключевых дизайнеров CD Projekt Red, Павел Саско, раскрыл философию, стоящую за, пожалуй, самым мемным моментом Ведьмака 3: Дикая Охота - внезапным появлением могучего Черта в Белом Саду.

В свежем комментарии Саско напомнил, как разработчики обнаружили популярный эксплойт: игроки массово убивали коров, ждали респауна и бесконечно фармили шкуры для продажи. Исправить эту "лазейку" технически можно было за пару минут - достаточно было убрать возрождение животных или обрушить цену на шкуры. Однако команда пошла по другому пути.

Работа дизайнера - создавать веселье, а не удалять его. Поэтому мы добавили Черта.

Появление монстра было не наказанием, а "повышением ставок". Саско подчеркивает, что шкура Черта стоит ровно в два раза дороже коровьей - это был прямой диалог с сообществом:

Мы видели, как вы добываете шкуры, поэтому мы подняли ставки.

Это решение породило целую цепочку пасхалок, которую Саско называет "прекрасной спиралью":

Сам инцидент превратился в карту для Гвинта "Коровья оборона" - корова покидает поле боя, на ее место приходит Черт. Позже, в дополнении "Каменные сердца", разработчики добавили еще один слой - налогового инспектора Валтемора Митти. Если у Геральта набиралось 35000 оренов, чиновник приходил с прямым вопросом: не занимался ли ведьмак оптовой торговлей сыромятными шкурами в Белом Саду?

Вот что для меня значит игровой дизайн: не убирать веселье, а находить способы его усилить, взаимодействовать с игроками посредством увлекательного диалога, удивлять и радовать.

История с коровами и Чертом уже давно стала классическим примером того, как можно превратить баг или ошибку игроков в запоминающуюся часть игрового опыта, вместо того чтобы просто вырезать ее патчем.