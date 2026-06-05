"Мы создаем веселье, а не удаляем его": Павел Саско объяснил, почему в "Ведьмака 3" добавили Черта, защищающего коров

Один из ключевых дизайнеров CD Projekt Red, Павел Саско, раскрыл философию, стоящую за, пожалуй, самым мемным моментом Ведьмака 3: Дикая Охота - внезапным появлением могучего Черта в Белом Саду.
В свежем комментарии Саско напомнил, как разработчики обнаружили популярный эксплойт: игроки массово убивали коров, ждали респауна и бесконечно фармили шкуры для продажи. Исправить эту "лазейку" технически можно было за пару минут - достаточно было убрать возрождение животных или обрушить цену на шкуры. Однако команда пошла по другому пути.
Работа дизайнера - создавать веселье, а не удалять его. Поэтому мы добавили Черта.
Появление монстра было не наказанием, а "повышением ставок". Саско подчеркивает, что шкура Черта стоит ровно в два раза дороже коровьей - это был прямой диалог с сообществом:
Мы видели, как вы добываете шкуры, поэтому мы подняли ставки.
Это решение породило целую цепочку пасхалок, которую Саско называет "прекрасной спиралью":
- Сам инцидент превратился в карту для Гвинта "Коровья оборона" - корова покидает поле боя, на ее место приходит Черт.
- Позже, в дополнении "Каменные сердца", разработчики добавили еще один слой - налогового инспектора Валтемора Митти. Если у Геральта набиралось 35000 оренов, чиновник приходил с прямым вопросом: не занимался ли ведьмак оптовой торговлей сыромятными шкурами в Белом Саду?
Вот что для меня значит игровой дизайн: не убирать веселье, а находить способы его усилить, взаимодействовать с игроками посредством увлекательного диалога, удивлять и радовать.
История с коровами и Чертом уже давно стала классическим примером того, как можно превратить баг или ошибку игроков в запоминающуюся часть игрового опыта, вместо того чтобы просто вырезать ее патчем.
Кто то реально занимался таким кринжем? Там за пару часов можно зачистить все вопросики и уйти в Вызиму богатым человеком.
Отличный пример правильного геймдизайна, вместо того чтобы душить игроков запретами, как в KCD2 (хотя игра отличная) или, прости господи, Смуте. Современной игровой индустрии не хватает такого подхода.
и потом народ фармил чёртов
Только что узнал, что такое есть в игре.
А морского черта почему не добавили тогда, который бы наказывал за сундуки на Скеллиге?
Внимание к деталям. Это очень важно