"Мы уделяли ему слишком мало внимания": CDPR обещает, что "Баллады прошлого" станет историей дружбы Геральта и Лютика

Студия CD Projekt RED раскрыла новые подробности дополнения "Баллады прошлого" для The Witcher 3: Wild Hunt в ноябрьском номере PC Gamer.

Ведущий сценарист Паула Мейснер называет аддон историей крепкой мужской дружбы, а со-руководитель CD Projekt Адам Бадовски пояснил, что разработчики решили посвятить проект Геральту и Лютику, поскольку осознали, что уделяли отношениям двух друзей недостаточно внимания в прошлых проектах. Бадовски считает, что пришло время показать всю глубину и богатство этой связи.

По словам Мейснер, авторы хотят разрушить стереотип о Лютике как о забавном барде, который вечно попадает в неприятности и нуждается в спасении. Сценаристы намерены показать, что персонаж гораздо сложнее и у него есть другая сторона, ещё не знакомая игрокам. Именно различия между героями, по мнению Мейснер, во многом объясняют их близость - каждый видит в другом качества, с которыми сам борется, и в некотором смысле они дополняют друг друга.

Ведущий сценарист Александра Мотыка отметила, что Лютик - один из немногих, кто действительно понимает Геральта, и потому интересно будет увидеть, каким человеком станет ведьмак, если потеряет друга или столкнётся с угрозой, что их дружба изменится или закончится.

Заодно разработчики объяснили, как герои оказались в Леттене, на родине барда: вернуться домой Лютику пришлось из-за личных обстоятельств, тяжело на него повлиявших, и теперь ему очень нужен друг.