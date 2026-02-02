На ПК The Witcher 3 внезапно обзавелась обновлением: CD Projekt RED готовит почву для секретного дополнения?

В последние недели вокруг The Witcher 3: Wild Hunt творится что-то неладное, но интригующее. Интернет активно заполонили слухи о разработке третьего крупного дополнения, которое может отправить игроков в новое приключение и проложить сюжетный мост к четвертой части, а теперь игроки заметили странную активность в самом клиенте игры. Сегодня, без каких-либо анонсов или списков изменений, ПК-версия «Дикой Охоты» в Steam получила загадочное обновление.

Размер патча небольшой (по сообщениям пользователей — несколько килобайт), и он затрагивает технические файлы. Некоторые геймеры и датамайнеры предполагают, что разработчики провели чистку ненужных файлов или удалили тестовые ветки мастерской. Однако такая внезапная активность, будь то простая профилактика билда или обновление базы данных Steam, выглядит крайне подозрительно на фоне информационного шума последнего месяца.

Сообщество тут же начало строить теории. Если в начале года журналисты IGN вспоминали о старых планах на дополнение в песках Зеррикании, то теперь многие уверены, что технические апдейты — это "закладка фундамента" для будущего контента. Одной из популярных теорий является возможный анонс DLC на грядущем Sony State of Play, который, по слухам, может состояться 12 февраля 2026 года.

Пока тайна вокруг этой активности и потенциального дополнения сохраняется, очевидно одно: франшиза «Ведьмак» оживает с новой силой. Чего стоит только недавний анонс неожиданного спин-оффа, где Геральт может умереть в оргии после банкета с Трисс. Остается ждать официальных комментариев от польской студии.