На ПК The Witcher 3 внезапно обзавелась обновлением: CD Projekt RED готовит почву для секретного дополнения?

В последние недели вокруг The Witcher 3: Wild Hunt творится что-то неладное, но интригующее. Интернет активно заполонили слухи о разработке третьего крупного дополнения, которое может отправить игроков в новое приключение и проложить сюжетный мост к четвертой части, а теперь игроки заметили странную активность в самом клиенте игры. Сегодня, без каких-либо анонсов или списков изменений, ПК-версия «Дикой Охоты» в Steam получила загадочное обновление.
Размер патча небольшой (по сообщениям пользователей — несколько килобайт), и он затрагивает технические файлы. Некоторые геймеры и датамайнеры предполагают, что разработчики провели чистку ненужных файлов или удалили тестовые ветки мастерской. Однако такая внезапная активность, будь то простая профилактика билда или обновление базы данных Steam, выглядит крайне подозрительно на фоне информационного шума последнего месяца.
Сообщество тут же начало строить теории. Если в начале года журналисты IGN вспоминали о старых планах на дополнение в песках Зеррикании, то теперь многие уверены, что технические апдейты — это "закладка фундамента" для будущего контента. Одной из популярных теорий является возможный анонс DLC на грядущем Sony State of Play, который, по слухам, может состояться 12 февраля 2026 года.
Пока тайна вокруг этой активности и потенциального дополнения сохраняется, очевидно одно: франшиза «Ведьмак» оживает с новой силой. Чего стоит только недавний анонс неожиданного спин-оффа, где Геральт может умереть в оргии после банкета с Трисс. Остается ждать официальных комментариев от польской студии.
фигню несете, активных веток у игры нет, никаких обновлений и никаких длс не будет. Чел на скрине наверное кэш чекнул и ему загрузило файлы, в хабе об этом якобы обновлении тоже никто не в курсе, видимо обнова для одаренных
ДА так по сути почти в каждой игре происходит чистка баз данных стима, новость клоунская для теоретиков.
Если дополнение выйдет без русской озвучки, я долго буду угорать с полыхающих сракотанов😂 Если оно вообще существует конечно
так и так без озвучки выйдет, но сделают наши ваще проблем не вижу
Никаких обновлений не было, мозги не парьте людям
Была, но это ничего серьезного. Как у роков часто такие "обновы" и т.д. Просто типы инфоповод создают.
https://www.thewitcher.com/ru/ru/news/51599/mezhplatformennaia-podderzhka-modov
Они просто собираются выпустить межплатформенную поддержку модов. Успокойтесь уже
Не было никакой обновы
Сейчас как в ГТА, разраб в Твиттере написал матери обращение, это знак какой то большой работы, скорее всего нового длс. Неужели настолько не в себе фанаты этих игр, что готовы чуть ли не в пердеже искать знаки и отсылки
Ты видимо забыл про самую древнейшую секту свидетелей Half-Life 3, вот там шиза уже ушла на такой уровень что все остальные на их фоне просто меркнут.
А пойти проверить steamdb этим гениям ума не хватило? Там просто удалили бета ветку воркшопа.
новость сама себя из пальца не высосет)
Надеюсь, никакого ДЛС (тем более в пустыне) не будет и это просто белый шум фанатов.
Частенько такие "обновления" ловил, обычный кэш, не более