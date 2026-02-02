ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 067 оценок

На ПК The Witcher 3 внезапно обзавелась обновлением: CD Projekt RED готовит почву для секретного дополнения?

Gutsz Gutsz

В последние недели вокруг The Witcher 3: Wild Hunt творится что-то неладное, но интригующее. Интернет активно заполонили слухи о разработке третьего крупного дополнения, которое может отправить игроков в новое приключение и проложить сюжетный мост к четвертой части, а теперь игроки заметили странную активность в самом клиенте игры. Сегодня, без каких-либо анонсов или списков изменений, ПК-версия «Дикой Охоты» в Steam получила загадочное обновление.

Размер патча небольшой (по сообщениям пользователей — несколько килобайт), и он затрагивает технические файлы. Некоторые геймеры и датамайнеры предполагают, что разработчики провели чистку ненужных файлов или удалили тестовые ветки мастерской. Однако такая внезапная активность, будь то простая профилактика билда или обновление базы данных Steam, выглядит крайне подозрительно на фоне информационного шума последнего месяца.

Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3

Сообщество тут же начало строить теории. Если в начале года журналисты IGN вспоминали о старых планах на дополнение в песках Зеррикании, то теперь многие уверены, что технические апдейты — это "закладка фундамента" для будущего контента. Одной из популярных теорий является возможный анонс DLC на грядущем Sony State of Play, который, по слухам, может состояться 12 февраля 2026 года.

Пока тайна вокруг этой активности и потенциального дополнения сохраняется, очевидно одно: франшиза «Ведьмак» оживает с новой силой. Чего стоит только недавний анонс неожиданного спин-оффа, где Геральт может умереть в оргии после банкета с Трисс. Остается ждать официальных комментариев от польской студии.

Tommy451

фигню несете, активных веток у игры нет, никаких обновлений и никаких длс не будет. Чел на скрине наверное кэш чекнул и ему загрузило файлы, в хабе об этом якобы обновлении тоже никто не в курсе, видимо обнова для одаренных

22
KIBERMAX
Однако такая внезапная активность, будь то простая профилактика билда или обновление базы данных Steam, выглядит крайне подозрительно на фоне информационного шума последнего месяца.

ДА так по сути почти в каждой игре происходит чистка баз данных стима, новость клоунская для теоретиков.

9
Alkatraz7N7

Если дополнение выйдет без русской озвучки, я долго буду угорать с полыхающих сракотанов😂 Если оно вообще существует конечно

12
ALEX-220

так и так без озвучки выйдет, но сделают наши ваще проблем не вижу

6
Kubominator

Никаких обновлений не было, мозги не парьте людям

10
MikSan12x3

Была, но это ничего серьезного. Как у роков часто такие "обновы" и т.д. Просто типы инфоповод создают.

Lord.Four

https://www.thewitcher.com/ru/ru/news/51599/mezhplatformennaia-podderzhka-modov

Они просто собираются выпустить межплатформенную поддержку модов. Успокойтесь уже

3
Stas776

Не было никакой обновы

3
PVV DIT

Сейчас как в ГТА, разраб в Твиттере написал матери обращение, это знак какой то большой работы, скорее всего нового длс. Неужели настолько не в себе фанаты этих игр, что готовы чуть ли не в пердеже искать знаки и отсылки

3
Destroited
что готовы чуть ли не в пердеже искать знаки и отсылки

Ты видимо забыл про самую древнейшую секту свидетелей Half-Life 3, вот там шиза уже ушла на такой уровень что все остальные на их фоне просто меркнут.

2
нитгитлистер
2
bysaturn

А пойти проверить steamdb этим гениям ума не хватило? Там просто удалили бета ветку воркшопа.

2
MovableAlbin

новость сама себя из пальца не высосет)

2
Кей Овальд

Надеюсь, никакого ДЛС (тем более в пустыне) не будет и это просто белый шум фанатов.

cheezypizey

Частенько такие "обновления" ловил, обычный кэш, не более

