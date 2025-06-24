На умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra запустили The Witcher 3: Wild Hunt

В интернете уже можно было неоднократно увидеть, как ретро-игры запускают на различных экранах, включая умные часы. Теперь пользователи сделали шаг вперед и запустили игру The Witcher 3: Wild Hunt на Samsung Galaxy Watch Ultra.

Пользователь Reddit с никнеймом BranaMitrovicFloyd поделился видео в сообществе Galaxy Watch, где на премиальных умных часах Samsung запустил облачный сервис игр GeForce Now, а уже через него удалось открыть The Witcher 3: Wild Hunt.

Видео с демонстрацией геймплея доступно по ссылке.

Как можно увидеть из видео, Galaxy Watch Ultra поддерживает сенсорный ввод, хотя и вряд ли это будет самым удобным методом игры, учитывая, что часы оснащены всего лишь 1,5-дюймовым дисплеем.

BranaMitrovicFloyd в комментариях отмечает, что к умным часам можно легко подключить контроллер, чтобы играть было удобнее - насколько это вообще возможно на таком маленьком дисплее.

Кстати, это уже не первый раз, когда умные часы Samsung используют для запуска игр. Ранее другой пользователь Reddit смог установить и запустить Minecraft на Galaxy Watch 4. В то же время другой энтузиаст установил Windows 11 на часы Google Pixel Watch 3.