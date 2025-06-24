На умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra запустили The Witcher 3: Wild Hunt

В интернете уже можно было неоднократно увидеть, как ретро-игры запускают на различных экранах, включая умные часы. Теперь пользователи сделали шаг вперед и запустили игру The Witcher 3: Wild Hunt на Samsung Galaxy Watch Ultra.
Пользователь Reddit с никнеймом BranaMitrovicFloyd поделился видео в сообществе Galaxy Watch, где на премиальных умных часах Samsung запустил облачный сервис игр GeForce Now, а уже через него удалось открыть The Witcher 3: Wild Hunt.
Видео с демонстрацией геймплея доступно по ссылке.
Как можно увидеть из видео, Galaxy Watch Ultra поддерживает сенсорный ввод, хотя и вряд ли это будет самым удобным методом игры, учитывая, что часы оснащены всего лишь 1,5-дюймовым дисплеем.
BranaMitrovicFloyd в комментариях отмечает, что к умным часам можно легко подключить контроллер, чтобы играть было удобнее - насколько это вообще возможно на таком маленьком дисплее.
Кстати, это уже не первый раз, когда умные часы Samsung используют для запуска игр. Ранее другой пользователь Reddit смог установить и запустить Minecraft на Galaxy Watch 4. В то же время другой энтузиаст установил Windows 11 на часы Google Pixel Watch 3.
Прикол) Но там реально даже ютуб неудобно смотреть, слишком экран маленький)
По истечению большого количества лет будут запускать как Doom на всех приблудах.
интересно, а doom тоже запустится?)
Через облако хз.
Ну это не то.
Так не интересно, вот нативно запустить другое дело
я в дум на стиралке играю и что?)) шутка конечно, но все возможно