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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 33 150 оценок

На умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra запустили The Witcher 3: Wild Hunt

Solstice Solstice

В интернете уже можно было неоднократно увидеть, как ретро-игры запускают на различных экранах, включая умные часы. Теперь пользователи сделали шаг вперед и запустили игру The Witcher 3: Wild Hunt на Samsung Galaxy Watch Ultra.

Пользователь Reddit с никнеймом BranaMitrovicFloyd поделился видео в сообществе Galaxy Watch, где на премиальных умных часах Samsung запустил облачный сервис игр GeForce Now, а уже через него удалось открыть The Witcher 3: Wild Hunt.

Видео с демонстрацией геймплея доступно по ссылке.

Как можно увидеть из видео, Galaxy Watch Ultra поддерживает сенсорный ввод, хотя и вряд ли это будет самым удобным методом игры, учитывая, что часы оснащены всего лишь 1,5-дюймовым дисплеем.

BranaMitrovicFloyd в комментариях отмечает, что к умным часам можно легко подключить контроллер, чтобы играть было удобнее - насколько это вообще возможно на таком маленьком дисплее.

Кстати, это уже не первый раз, когда умные часы Samsung используют для запуска игр. Ранее другой пользователь Reddit смог установить и запустить Minecraft на Galaxy Watch 4. В то же время другой энтузиаст установил Windows 11 на часы Google Pixel Watch 3.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Suveren85

Прикол) Но там реально даже ютуб неудобно смотреть, слишком экран маленький)

ViksOne

По истечению большого количества лет будут запускать как Doom на всех приблудах.

Zick211

интересно, а doom тоже запустится?)

hpi

Через облако хз.

hpi

Ну это не то.

cheezypizey
на премиальных умных часах Samsung запустил облачный сервис игр GeForce Now

Так не интересно, вот нативно запустить другое дело

Юркец

я в дум на стиралке играю и что?)) шутка конечно, но все возможно