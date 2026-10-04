На выходных ремастер The Witcher 3 установил новый рекорд онлайна в Steam - более 137 тыс игроков

The Witcher 3: Wild Hunt — великолепная игра, полюбившаяся геймерам сразу после выхода; её оценили как поклонники книжной серии, так и просто любители экшен-RPG с открытым миром.

Спустя более чем одиннадцать лет после выхода оригинальной версии CD Projekt RED продолжает поддерживать проект. Одним из шагов в этом направлении стал выпуск обновлённой версии, получившей название The Witcher 3: Wild Hunt Remastered.

Новое издание сразу же привлекло внимание игроков и позволило The Witcher 3: Wild Hunt установить новый рекорд по количеству одновременных пользователей. На момент написания статьи рекорд по количеству одновременных игроков в The Witcher 3: Wild Hunt Remastered в Steam составляет 137 724 человека.

Предыдущий рекорд — 103 329 пользователей — был установлен во время выхода первого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix с Генри Кавиллом в главной роли.

Стоит отметить, что обновлённая версия была предоставлена ​​бесплатно тем, у кого игра уже была в библиотеке; следовательно, эти цифры не стоит рассматривать как прямой показатель продаж. На обновлённую версию The Witcher 3: Wild Hunt сейчас действует скидка, поэтому вполне возможно, что некоторые новички решили впервые погрузиться в приключения Геральта, однако большинство тех, кто играет в неё сейчас, уже имели копию игры в своей библиотеке.

Кроме того, ремастер The Witcher 3: Wild Hunt занимает лишь 26-е место в еженедельном чарте бестселлеров Steam, так что резкого всплеска продаж пока не наблюдается.