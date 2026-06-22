Над новым дополнением к "Ведьмаку 3" работает дизайнер заданий GTA 6

В сети появилась новая деталь о разработке дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3: Дикая Охота». Информация стала известна благодаря данным из LinkedIn.

Сообщается, что над проектом в студии Fool’s Theory уже около полутора лет работает ведущий дизайнер заданий Гильермо Диас Баркин. Он отвечает за создание квестов в будущем дополнении.

Ранее Баркин более шести лет работал в Rockstar, где занимал должность старшего дизайнера заданий и принимал участие в разработке Grand Theft Auto VI. После этого он перешёл в студию Tequila Works, а затем присоединился к команде Fool’s Theory.

Подробности о самом дополнении «Баллады прошлого» пока остаются ограниченными, однако участие специалиста с опытом работы над GTA 6 может говорить о высоких амбициях проекта.