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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 589 оценок

Над новым дополнением к "Ведьмаку 3" работает дизайнер заданий GTA 6

Даниил Лукишин Даниил Лукишин

В сети появилась новая деталь о разработке дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3: Дикая Охота». Информация стала известна благодаря данным из LinkedIn.

Сообщается, что над проектом в студии Fool’s Theory уже около полутора лет работает ведущий дизайнер заданий Гильермо Диас Баркин. Он отвечает за создание квестов в будущем дополнении.

Ранее Баркин более шести лет работал в Rockstar, где занимал должность старшего дизайнера заданий и принимал участие в разработке Grand Theft Auto VI. После этого он перешёл в студию Tequila Works, а затем присоединился к команде Fool’s Theory.

Подробности о самом дополнении «Баллады прошлого» пока остаются ограниченными, однако участие специалиста с опытом работы над GTA 6 может говорить о высоких амбициях проекта.

Слухи
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
PanKotovsky

Еееее, теперь можно будет людей с коней выкидывать и уезжать на них?

Цыганский вайб)