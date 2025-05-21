Нарративный директор CDPR выпустил мод для The Witcher 3, который добавляет новую атмосферную погоду на Скеллиге

Как стало известно, нарративный директор The Witcher 4, Филипп Вебер выпустил модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, которая добавляет более атмосферную погоду на Скеллиге.

По словам Вебера, первоначально он планировал добавить изменение погоды на Скеллиге в переиздание игры, однако не успел завершить работу вовремя, из-за чего новая погода в переиздании появилась лишь для Новиграда и Белого Сада.

Теперь же Вебер взял собственные наработки и доделал начатое, выпустив это в виде модификации. Мод не заменяет существующие погодные эффекты, а добавляет новые (с низкой вероятностью появления), что должно увеличить разнообразие погоды в регионе.

Вебер добавил погоду характерную для северных мест: теперь утром на Скеллиге может появиться атмосферный густой туман, в районе полудня будут преобладать серые тона, а днем и до заката - холодные синие оттенки.