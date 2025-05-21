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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 630 оценок

Нарративный директор CDPR выпустил мод для The Witcher 3, который добавляет новую атмосферную погоду на Скеллиге

AceTheKing AceTheKing
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Как стало известно, нарративный директор The Witcher 4, Филипп Вебер выпустил модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, которая добавляет более атмосферную погоду на Скеллиге.

The Witcher 3 Complete Edition "Пасмурное небо на Скеллиге"

По словам Вебера, первоначально он планировал добавить изменение погоды на Скеллиге в переиздание игры, однако не успел завершить работу вовремя, из-за чего новая погода в переиздании появилась лишь для Новиграда и Белого Сада.

Теперь же Вебер взял собственные наработки и доделал начатое, выпустив это в виде модификации. Мод не заменяет существующие погодные эффекты, а добавляет новые (с низкой вероятностью появления), что должно увеличить разнообразие погоды в регионе.

Вебер добавил погоду характерную для северных мест: теперь утром на Скеллиге может появиться атмосферный густой туман, в районе полудня будут преобладать серые тона, а днем и до заката - холодные синие оттенки.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81
а добавляет новые (с низкой вероятностью появления), что должно увеличить разнообразие погоды в регионе.

переводя на простой язык с пиар играйте дольше чтобы увидеть что-то новое вплане погоды.

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