Нарративный директор новой игровой саги о Ведьмаке рассказал о самом худшем моменте работы над The Witcher 3

Нарративный директор "Ведьмака 4" и всей новой игровой саги Филипп Вебер нашел минутку в своем расписании, чтобы отметить годовщину с момента релиза третьей части. The Witcher 3: Wild Hunt в этом году отмечает ровно девять лет с момента релиза, и для разработчика это очень важная дата, ведь именно на этой игре он присоединился к команде CD Projekt RED. Это был непростой этап в карьере начинающего дизайнера квестов, и сегодня он готов поделиться с сообществом самым худшим моментом во время разработки ролевой игры.
Как бы это странно ни звучало, самым худшим моментом для Вебера оказалось само участие в проекте. Дело в том, что разработчик был давним поклонником "Ведьмака" и лично играл в первые две игры серии. Участие в разработке The Witcher 3: Wild Hunt не позволило ему в полной мере насладиться игрой, поскольку он работал над квестами задолго до их геймплейной реализации. Одновременно с этим, начало работы над игрой стало для него самым лучшим событием в карьере, ведь он задолго до официальной презентации увидел масштабы игрового мира The Witcher 3.
Никогда не забуду тот момент, когда в свой первый день я сидел рядом с Яцеком Розенеком и смотрел раннюю версию продуваемого всеми ветрами леса Лешего на Скеллиге.
— вспоминает Филипп Вебер.
Сейчас Вебер возглавляет команду, которая отвечает за будущую игровую сагу о Ведьмаке. Если в третьей части он занимал пост рядового дизайнера квестов, теперь он будет полностью отвечать за повествование и сюжет с позиции нарративного директора.
Пост ни о чем
здесь хотя бы что-то по тянет на новость. в отличии от "Шок! стало известно, что 9 лет нназад вышел Ведьмак-3! Официальной реакции пока не поступало."
Пукнул в лужу.....вот о чем пост....вы хоть сами читаете, что пишете?
Они это лесное "продувание" так и не настроили нормально, кстати. До сих пор везде дует (деревья чуть ли не до земли кренит), как будто ураган постоянный. По всей карте. Даже в домах и пещерах.
9 лет... игра по сей день выглядит достойно и бьёт топы. Забавно, что железо, которое мы тогда покупали для этой игры, сейчас уже смотрится так себе - GTX 980 Ti появившийся в начале лета того года и i7-6700 к осени.
Когда то и 440 была топовым железом... а потом оказалось, что она не тянет шейдеры в Обле. До сих пор помню какие подрывы это тогда вызвало
Какая то ерунда. Я то думал, он про расстановку вопросиков на Скеллиге, вот уж где эталонная духота.