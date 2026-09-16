Нарративный директор The Witcher 3: "Идеальный квест выстроен так, что игрок должен отложить геймпад и пойти думать"

Одной из главных особенностей The Witcher 3 многие считают сложные моральные выборы, и, по словам нарративного директора игры Марцина Блахи, именно они определяют хорошее повествование.

В интервью PC Gamer Блаха объяснил, что идеальный выбор не должен иметь очевидного правильного ответа.

Прежде всего, выбор должен заставлять думать. Он не может быть очевидным — нельзя просто нажимать одну и ту же кнопку каждый раз. Кроме того, у него должен быть собственный вес. Он должен говорить о жизни, о людях, о проблемах, с которыми сталкиваются персонажи.

По его словам, команда всегда стремилась к тому, чтобы самые важные решения вызывали у игроков настоящую паузу.

Я всегда говорю: большой выбор в The Witcher 3 должен быть построен так, чтобы игрок отложил геймпад, встал, начал ходить по комнате и размышлять, а уже потом вернулся и сделал свой выбор.

Блаха считает, что подобные моменты усиливают погружение и позволяют игре говорить не только о судьбах персонажей, но и о человеческой природе и сложности жизни.

Разумеется, этот подход сохранится и в грядущем сюжетном дополнении Songs of the Past. На вопрос, стоит ли ждать тяжёлых моральных дилемм, Блаха ответил однозначно.

Конечно. Мы не пытаемся избегать сложных решений и не боимся заставлять игроков чувствовать себя некомфортно. Обещаю, что в Songs of the Past у вас будут и такие выборы, и моменты, когда вы пожалеете о своём решении и захотите загрузить сохранение.