"Не DLC, а дополнение": ключевые разработчики CDPR поделились эмоциями об анонсе "Ведьмак 3: Баллады прошлого"

Сегодня третий по счету (и ранее державшийся в секрете) дополнительный контент к культовой игре Ведьмак 3: Дикая Охота перестал быть тайной и превратился в официально подтвержденный проект. Разработчики уже начали делиться эмоциями. Себастьян Калемба, режиссер грядущего Ведьмака 4 и главный аниматор третьей части, признался, что сюжет "Баллад прошлого" особенно дорог его сердцу.

Что я могу сказать… это одна из тех историй, которые мне лично очень дороги, и я искренне жду, когда вы сможете ее пережить. Команды с обеих сторон вложили в нее невероятное количество страсти, и я очень рад, что вы снова отправитесь по Пути вместе с Геральтом.

Аналогичное заявление сделал и Филипп Вебер, дизайнер миссий оригинальной игры.

Многие из вас уже догадались: мы хотели еще раз вернуться к Ведьмаку 3! История "Баллад прошлого" мне очень близка, и я надеюсь, вам она тоже понравится. У наших друзей из Fools Theory есть настоящие ветераны Ведьмака, так что можете быть уверены, все будет отлично!

Марчин Момот, директор по работе с сообществом CD Projekt Red, сообщил, что изначально анонс планировался на завтра во время прямой трансляции, однако утренняя утечка информации в лаунчере спутала все карты.

Иногда все идет не по плану, но такова жизнь. Изначально мы планировали объявить об этом завтра. Но самое главное, что хорошие новости уже известны, и мы надеемся, что вы об этом узнаете. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами дополнительной информацией в конце лета.

Михаил Новаковский, член правления CD Projekt Red, также не остался в стороне. Отвечая на многочисленные слухи и вопросы, он подтвердил, что DLC действительно существует, и в его сюжетной линии произойдет возвращение "старого доброго Геральта из Ривии" на ведьмачью тропу. А менеджер по работе с сообществом и социальными сетями Марцин Лукашевский добавил:

Это правда. Это произойдет. И в последний раз - это не DLC, это дополнение!

На вопрос пояснить разницу, он объяснил:

Для нас в CDPR, DLC - это небольшие бесплатные кусочки контента, например, дополнительные костюмы для The Witcher 3: Wild Hunt. А вот дополнения - это крупные проекты, предоставляющие множество часов игрового процесса, включая новые сюжетные линии, персонажей и т.д.

Более подробную информацию о "Балладах прошлого" разработчики пообещали предоставить в "соответствующее время".