Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по Ведьмаку

Энтузиаст показал видео, о том как мог бы выглядеть сериал или фильм "The Witcher 3: Wild Hunt" снятый в стиле 1980-ых, с помощью нейросети Sora от OpenAI.
Sora AI, нашумевшая нейросеть от создателей ChatGPT, известная своей способностью генерировать реалистичные видео на основе текстовых описаний, была использована для визуализации различных персонажей, локаций и сцен из игры. В представленном видео можно увидеть интерпретацию таких знаковых мест, как Новиград и Скеллиге, а также персонажей, включая Геральта, Йеннифер, Шани и Цири, в новом, уникальном визуальном стиле.
Многие пользователи в комментариях YouTube отметили, что двухминутный ролик составленный по промтам, выглядит лучше и естественней, чем все сезоны сериала Ведьмак от Netflix, снятые с помощью режиссёров, сценаристов и постановщиков.
Все мы знаем как должен выглядеть сериал Ведьмак.
ой да перестань. Там только сам "Геральт" отличнейший. Остальное на сдачу с его зарплаты.
Для своего времени сериал был хороший,посмотрел его только в 2008 году,хотя он вышел в 2002 и мне тогда очень понравился.
Трисс могла бы выглядеть в разы симпатичнее
Вот с этим согласен,Трисс очень стремно выглядит,остальные девчонки получились симпотные.