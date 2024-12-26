Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по Ведьмаку

Энтузиаст показал видео, о том как мог бы выглядеть сериал или фильм "The Witcher 3: Wild Hunt" снятый в стиле 1980-ых, с помощью нейросети Sora от OpenAI.

Sora AI, нашумевшая нейросеть от создателей ChatGPT, известная своей способностью генерировать реалистичные видео на основе текстовых описаний, была использована для визуализации различных персонажей, локаций и сцен из игры. В представленном видео можно увидеть интерпретацию таких знаковых мест, как Новиград и Скеллиге, а также персонажей, включая Геральта, Йеннифер, Шани и Цири, в новом, уникальном визуальном стиле.

Многие пользователи в комментариях YouTube отметили, что двухминутный ролик составленный по промтам, выглядит лучше и естественней, чем все сезоны сериала Ведьмак от Netflix, снятые с помощью режиссёров, сценаристов и постановщиков.