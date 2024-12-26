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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 539 оценок

Нейросеть Sora AI показала как должен был выглядеть сериал по Ведьмаку

BENDJI
Новости

Энтузиаст показал видео, о том как мог бы выглядеть сериал или фильм "The Witcher 3: Wild Hunt" снятый в стиле 1980-ых, с помощью нейросети Sora от OpenAI.

Sora AI, нашумевшая нейросеть от создателей ChatGPT, известная своей способностью генерировать реалистичные видео на основе текстовых описаний, была использована для визуализации различных персонажей, локаций и сцен из игры. В представленном видео можно увидеть интерпретацию таких знаковых мест, как Новиград и Скеллиге, а также персонажей, включая Геральта, Йеннифер, Шани и Цири, в новом, уникальном визуальном стиле.

Многие пользователи в комментариях YouTube отметили, что двухминутный ролик составленный по промтам, выглядит лучше и естественней, чем все сезоны сериала Ведьмак от Netflix, снятые с помощью режиссёров, сценаристов и постановщиков.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
SEV DRAKE

Все мы знаем как должен выглядеть сериал Ведьмак.

4
Лев Макридичев

ой да перестань. Там только сам "Геральт" отличнейший. Остальное на сдачу с его зарплаты.

-1
Denn378 Лев Макридичев

Для своего времени сериал был хороший,посмотрел его только в 2008 году,хотя он вышел в 2002 и мне тогда очень понравился.

-1
Leksanuch

Трисс могла бы выглядеть в разы симпатичнее

1
Denn378

Вот с этим согласен,Трисс очень стремно выглядит,остальные девчонки получились симпотные.

0