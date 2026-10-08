"Невообразимое путешествие длиной в 11 лет" - Ведьмак 3 остаётся эталоном качества CD Projekt RED

Оригинальная The Witcher 3: Wild Hunt вышла в 2015 году, и с тех пор студия CD Projekt RED регулярно возвращается к своему величайшему приключению. Игра получала новые издания, выходила на новых платформах, а в 2026 году обзавелась ремастером. Работа над последней версией продолжается, но первые отзывы свидетельствуют о том, что даже спустя 11 лет приключения Геральта по-прежнему впечатляют критиков.

Радек Грабовский, директор по глобальному PR в CD Projekt RED, отметил выдающуюся историю этого проекта. Представитель польской студии сравнил оценки различных версий «Ведьмака 3» — от оригинального релиза 2015 года до изданий 2019–2022 и 2026 годов, — подчеркнув, что он глубоко впечатлён этим 11-летним путём.

Оригинальная версия «Ведьмака 3» могла похвастаться средним баллом 93 на ПК, 92 на PS4 и 91 на Xbox One. Спустя несколько лет издание Complete Edition для PS5 и Xbox Series X достигло впечатляющей отметки в 94 балла, а версия для Nintendo Switch получила оценку 85.

Теперь история сделала полный круг. Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt получила оценки 93 балла на ПК, 94 на Xbox Series X, 90 на PS5 и 92 на Nintendo Switch 2. Стоит отметить, что эти средние показатели основаны на относительно небольшом количестве рецензий — в зависимости от платформы их число варьируется от 5 до 12.

Радек Грабовский завершил публикацию рейтингов кратким обращением к сообществу: «Спасибо, что играете в The Witcher 3: Wild Hunt». При этом трудно не оценить масштаб этого достижения. Проходят годы, сменяются поколения консолей, выходят новинки, а игра от CD Projekt RED продолжает получать оценки выше 90 баллов.

Ещё в 2015 году The Witcher 3: Wild Hunt была признана одной из важнейших игр своего поколения, и недавние обзоры подтверждают, насколько успешно приключения Геральта выдержали проверку временем. Прошло одиннадцать лет, сменилось несколько поколений «железа» и вышло множество других игр, но «Ведьмак 3» остаётся для CD Projekt RED настоящим эталоном качества.