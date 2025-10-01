"Никогда не упоминал ни гриффиндорцев, ни слизеринцев": Сапковский раскритиковал "школы ведьмаков" в играх

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский утверждает, что один из ключевых сюжетных моментов игр о ведьмаке от CD Projekt на самом деле основан на ошибке, но «фанаты видеоигр цепляются за эту идею с поразительным упорством».
В новом сеансе вопросов и ответов на Reddit автор «Ведьмака» Анджей Сапковский заявил, что вся идея отдельных ведьмачьих школ основана на ошибке, и она никуда не делась, потому что «любители видеоигр» не хотят её отпускать.
Одно предложение о какой-то школе Волка таинственным образом попало в «Последнее Желание. Позже я счёл его недостойным развития, некорректным с точки зрения повествования и даже вредящим сюжету. Поэтому я больше никогда не включал и не упоминал ни гриффиндорцев, ни слизеринцев от мира «Ведьмака». Никогда.
Однако одного этого предложения было достаточно. Адаптаторы, особенно видеоигровики, цеплялись за эту идею с поразительной упорством и чудесным образом умножили эти «ведьмачьи школы». Совершенно ненужно.
Однако у него были и другие, более общие мысли о видеоиграх и телевизионных адаптациях его произведений, которые он считает вполне хорошими, но при этом изначально неполноценными.
Есть оригинал, а есть адаптации. Независимо от качества этих адаптаций, между литературным оригиналом и его адаптацией нет никаких зависимостей или точек соприкосновения. Оригинал существует сам по себе, и каждая адаптация существует сама по себе; невозможно перевести слова в образы, ничего не потеряв, и здесь не может быть никаких связей.
Более того, адаптации — это в основном визуализации, то есть превращение написанных слов в изображения, и нет необходимости доказывать превосходство написанного слова над изображениями, это очевидно. Письменное слово всегда и бесспорно торжествует над изображениями, и никакая картинка — ни анимированная, ни какая-либо другая — не может сравниться с силой написанного слова.
Ну с перебором школ я соглашусь. Я даже не весь шмот собирал и тем более таскал на себе. Нравился только сет школы кота.
Ну а с тем, что он считает книги превосходством над визуализацией - бредятина полная. Книги это вообще пережиток прошлого и трата времени, годятся только для сюжета игр или фильмов. Ну а его лично книги то еще дерьмо.
Так школота сейчас вообще не читает книги, к сожалению это факт.
>Поэтому я больше никогда не включал и не упоминал ни гриффиндорцев, ни слизеринцев от мира «Ведьмака». Никогда.
А то что у Бонарт хвалися Цири медальонами кота, грифона, волка в "Владычице Озера", просто притворитесь что этого не было...
Господи, хочется сказать ему уже - заткнись уже, бобер-курва... Без CDPR ты бы не был известен на весь мир.
в книге ГГ буквально встречает представителя школы кота, что уже железно подтверждает минимум 2 школы. С различиями не просто территориальными, а и в мутациях, подготовке и конечной сфере деятельности.
То что деду самому не хватило фантазии развить лор вселенной описав школы, что было бы логично и дало бы огромный простор для последующих книг, не причина завидовать сценаристам которые сумели
забавно, то же самое хотел написать, но увидел что меня опередили, сам придумал школы, а терь старческий маразм у человека, позабыл всё)))
Все же игры на голову выше стали с каждой последующей частью чем его книги, у него как раз наоборот шла невероятная скукота особенно когда он сделал Цири центральным персонажем и ей уделял слишком много времени. От чего дед и ворчит, что молодые сценаристы не поленились прочитать его писанину и выделить ключевые аспекты которые хоть и упомянуты всего раз.
Ну, в этом плане сдпр решили перехватить пальму первенства
Ничего, что сценарии игр бывают в несколько раз толще хорошей такой книги? Ясно, что ему хочется себя на первое место выпятить, но и игры и фильмы это тоже в первую очередь словотворчество, а потом уже изображение, и создатели Ведьмака 1-3 заслуживают не меньше респекта, чем автор первоисточника.
А насчет школ, и правда, в книгах они как-то и не к месту, а вот для игр вполне годная идея.
Речь шла не про сценарии игр, а про конечный продукт. Сапковский говорит про то, что текст от которого у читателя формируются в голове образы всегда будет круче, чем чьи-то готовые образы которые кто-то для зрителя визуализировал.
Ну Геральт из Ведьмака 3 куда лучше на мой взгляд, чем Геральт с той же обложки книги. И меня это устраивает). В книге он более нудный что-ли. В игре же такой как надо. Нет вообще отторжение к персонажу.
Глуховский хотя бы честно сказал, что игры по мотивам его книг это "вариант с хэппи-эндом"
А насколько "нужно" сам Сапковский очень жирно намекнул на другие школы в "Крещении огнём", описав амулеты-трофеи Бонарта?
Так это амулеты именно ведьмаков, а не школ. Школ там никаких не было.
У автора до сих пор бомбит, что популярность его серии книг пришла благодаря видеоигре и студии CD Projekt, а не благодаря его авторскому гению.......
Книги сапковского, читали от силы 2.5 человека. Первый сериал наифг никому не сдался, он настолько же отвратителен, как и книги этого автора. Когда вышла компьютерная игра и обрела успех, сразу начали скупать первоисточник. Потом нетфликс и сериал еще этот убогий сняли. Опять же - Из за игры! А не какой то книженции зажравшегося польского писули. Но пан не хочет верить в то, что его безликое произведение нафиг никому не нужно, пытается вбить свое слово о своем "шедевральном" произведении.
Итог: презирая фанатское сообщество игры про ведьмака, пан в итоге, окажется снова у разбитого корыта.
Сериал уже скатился на дно, интерес пропадает к серии Ведьмака. Вот когда выйдет игра Ведьмак 4, снова хайп начнется. И это чмо пупырчатое, будет уже другое квакать. И стараться лизать у кого возможно, лишь бы побольше внимания привлечь, а внимание - это деньги.
P.S. Я оч люблю читать, множество книг прочитал, но вот книгу сапковского не осилил. Слишком скучно, слишком нудно, слишком много "воды". Полнейший бред. В принципе и игра Ведьмака, построена только на концепте книг с главными событиями. Потому она интересна. Если бы в игре было все тоже самое, что и в книге - ее ждал бы такой же "успех", как и сериал нетфликса. Интересное начало и скукота к середине.
