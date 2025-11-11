"Никто не верил в "Ведьмака 3": CD Projekt вспомнила, как продать шедевр оказалось труднее, чем его создать

Сегодня «Ведьмак 3: Дикая Охота» считается одной из лучших RPG в истории — эталоном нарратива, дизайна и открытого мира. Но ещё до релиза, как признались в CD Projekt, даже партнёры сомневались, что проект вообще сработает.
«Это был наш самый большой вызов, — вспоминает сооснователь студии Адам Бадовский. — Сейчас всем очевидно, что можно объединить кинематографичное повествование с открытым миром, но тогда это было чем-то невозможным. Для нас, для всей индустрии».
Несмотря на успех первых двух частей, третья выглядела слишком амбициозно — огромный мир, нелинейный сюжет, дорогое производство. Потенциальные инвесторы и партнёры не понимали, чем «Ведьмак 3» сможет выделиться. «Многие спрашивали: “В чём изюминка? Что делает игру особенной?” — говорит Бадовский. — Но геймплей ведьмака был достаточно традиционным: бой, развитие персонажа, немного магии — и всё это без излишеств. Нам было трудно объяснить, что сила проекта не в механиках, а в истории и атмосфере».
Разработчики сделали ставку на эмоциональное воздействие и вдохновение. «Я всегда считал, что лучше вдохновить, чем объяснить, — говорит Бадовский. — Поэтому мы создавали множество демо-версий. Некоторые считали, что это пустая трата времени, но я верю: демо помогает почувствовать игру, ощутить её масштаб и дух. Это заразительно».
Когда игра всё же вышла, скептики остались в прошлом. «Многие, кто не верил в концепцию, были поражены. В офисе царила эйфория: все хлопали друг друга по плечу, кричали — “ещё десятка! ещё девятка!”» — вспоминает Бадовский.
Так «Ведьмак 3» стал не просто коммерческим триумфом, а моментом, который сплотил всю команду. Для CD Projekt это был не только релиз, но и доказательство, что вера в собственное видение способна преодолеть любые сомнения — даже со стороны тех, кто должен был поддерживать проект с самого начала.
