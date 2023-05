Новая демонстрация мода The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition ©

The Witcher 3 HD Reworked Project — обязательный мод для The Witcher 3, улучшающий многие текстуры и активы игры, чтобы игра выглядела лучше, чем когда-либо. Этот мод был настолько популярен, что CD Projekt Red сделала его официальной частью обновления The Witcher 3 текущего поколения для PS5, Xbox Series X/S и ПК, но моддер Halk Hogan, автор проекта, еще не закончил.

Своим новым видео он подтвердил, что планируют выпустить обновление для своего мода во втором квартале 2023 года, и что мод будет совместим как с новыми компьютерными версиями The Witcher 3 4.0, так и с версиями предыдущего поколения 1.31/1.32.

Видео ниже сравнивает версию The Witcher 3 для ПК (которая теперь включает HD Reworked Project версии 12.0) с модом «Next Gen Edition», демонстрируя огромные улучшения качества активов. Этот мод окажет огромное влияние на геймеров, у которых есть доступ к экранам с высоким разрешением, поскольку полная детализация этих новых активов видна при высоком разрешении экрана. Тем не менее, некоторые улучшения настолько велики, что игроки 1080p также заметят визуальные улучшения.