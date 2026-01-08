Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3

Под конец 2025 года информационное пространство вокруг The Witcher 3: Wild Hunt внезапно забурлило слухами. Инсайдеры и аналитики различного уровня с поразительной уверенностью заявляют, что ролевой хит от CD Projekt RED готовится к своему грандиозному возвращению уже в наступившем 2026 году. По мнению экспертов, речь идет не просто об обновлении, а о масштабном сюжетном расширении, призванном стать мостиком к следующей номерной части франшизы. Сегодня журналисты польского IGN раскрыли детали этого проекта, над которым, возможно, работали тайно на протяжении многих лет.
Польские журналисты признались, что владели информацией о возможном третьем дополнении для игры еще несколько лет назад, но тогда это был единственный (хоть и проверенный) источник, и публиковать это посчитали преждевременным.
Главная интрига заключается в месте действия. По старой инсайдерской информации, CDPR активно исследовала возможность отправки Геральта (или, возможно, уже Цири) на далекий восток — в Зерриканию. Это радикальная смена обстановки: вместо грязи Велена или зимнего Скеллиге — пустыни, драконы и экзотика в духе «Дюны».
В пользу Зеррикании говорят множество факторов внутриигрового лора:
- В дополнении «Кровь и Вино» мы узнаем о Школе Мантикоры, базирующейся на востоке.
- Зерриканская алхимия, возможно, станет ключом к прохождению Цири через «Испытание Травами» — необходимого условия для становления полноценной ведьмачкой (о чем намекали ранние тизеры новой саги).
- Судьба Лето из Гулеты, который, если остался жив, открыто говорил о планах отправиться именно туда.
- Появление в сюжете ремейка первой части антагониста Азара Яведа, также выходца из Зеррикании.
Конкурирующая версия инсайдеров отправляет игроков в зимние королевства Ковира и Повисса. Этот регион идеально сочетается с известным антуражем грядущего «Ведьмака 4». Однако журналисты IGN сомневаются в таком шаге: зачем тратить ресурсы на воссоздание сложной водной архитектуры на старом движке REDengine, если новую часть делают уже на Unreal Engine 5? Плюс, пустыня стала бы тем самым «вау-фактором», отличающим дополнение от будущей полноценной игры.
Пока это лишь аналитика и утечки, но если информация подтвердится, 2026 год может стать триумфальным возвращением легендарной «Дикой Охоты» с новым контентом.
Этот мерзкий Лето из Гулеты мертв, у большинства игроков и у меня тоже.
Сам ты мерзость. Классный перс. Засейвил его что во второй, что в третьей.
Нельзя проецировать свои недостатки на других. А если серьезно, чем он мерзкий, это вполне себе неплохой персонаж
Лето из Гулеты делает котлеты из таких как ты.
Неужели наконец увидим постельную сцену геральда и цири?🧐🧐
Она его дочь!
Наступил 2026-й год, а люди до сих пор не научились правильно писать имя ГГ.
Длц которе нужно что бы притянуть за уши сюжетный ход с цири ведьмачкой
Ну и попутно гоев развести на шекели
Было бы неплохо! Кровь и Вино не смог до конца пройти, Вампир оказался слишком сильный!
Ну вот и Цири вылезла, для связки с 4 частью.
Столько времени прошло, даже интересно посмотреть какое дополнение выйдет после крутых двух и будет можно уже судить примерно какая четверка выйдет))))
Эх придется наверно заново перепроходить... благо совсем недавно взял в стиме по распродаже за копейки основную игру со всеми текущими дополнениями
пздц ты жлоб, игре 10 лет уже. а ты только совсем недавно взял в стиме по распродаже за копейки. Даже за хорошую игру заплатить смог только тогда, когда она уже нихyя не стоит.
Я еще с самого первого Ведьмака хотел чтоб сделали Зерриканию и тут наконец они сделают)
Для крупного сюжетного дополнения что то рекламной компании не видно. Если конечно они не собираются продавать его в 2028г. Или конец 2027. Ближе к релизу 4 части. Но точно не во время выхода Ведьмака 4 или после него. Так что сомнительно, что это будет крупное сюжетное дополнение.
Да и в целом у Ведьмака 3 геймплей устарел, чтобы вкладываться в крупное сюжетное дополнение и продавать его людям. Проще уже на ютубе пройти, чисто сюжет глянуть. Заморачиваться с новыми механиками тоже вряд ли будут, когда работа идёт над Ведьмаком 4 на новом движке. Им профитнее продавать и вкладываться в сюжетное крупное дополнение к Кп77.
А вся эта предыстория про Цири со становлением ведьмачьки, проще показать уже в Ведьмак 4. Чем делать это в отдельном крупном сюжете для устаревшего (в геймплейном плане) Ведьмака 3.
P.s:
Так написано, как будто это новый персонаж который будет в ремейке, а не в оригинале. Хотя персонаж изначально был в оригинале.
А тем временем CD Project RED у себя в офисе - «какое дополнение?! Что вы разгоняете? Мы ничего не делаем!»