Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3

Под конец 2025 года информационное пространство вокруг The Witcher 3: Wild Hunt внезапно забурлило слухами. Инсайдеры и аналитики различного уровня с поразительной уверенностью заявляют, что ролевой хит от CD Projekt RED готовится к своему грандиозному возвращению уже в наступившем 2026 году. По мнению экспертов, речь идет не просто об обновлении, а о масштабном сюжетном расширении, призванном стать мостиком к следующей номерной части франшизы. Сегодня журналисты польского IGN раскрыли детали этого проекта, над которым, возможно, работали тайно на протяжении многих лет.

Польские журналисты признались, что владели информацией о возможном третьем дополнении для игры еще несколько лет назад, но тогда это был единственный (хоть и проверенный) источник, и публиковать это посчитали преждевременным.

Главная интрига заключается в месте действия. По старой инсайдерской информации, CDPR активно исследовала возможность отправки Геральта (или, возможно, уже Цири) на далекий восток — в Зерриканию. Это радикальная смена обстановки: вместо грязи Велена или зимнего Скеллиге — пустыни, драконы и экзотика в духе «Дюны».

В пользу Зеррикании говорят множество факторов внутриигрового лора:

В дополнении «Кровь и Вино» мы узнаем о Школе Мантикоры, базирующейся на востоке.

Зерриканская алхимия, возможно, станет ключом к прохождению Цири через «Испытание Травами» — необходимого условия для становления полноценной ведьмачкой (о чем намекали ранние тизеры новой саги).

Судьба Лето из Гулеты, который, если остался жив, открыто говорил о планах отправиться именно туда.

Появление в сюжете ремейка первой части антагониста Азара Яведа, также выходца из Зеррикании.

Конкурирующая версия инсайдеров отправляет игроков в зимние королевства Ковира и Повисса. Этот регион идеально сочетается с известным антуражем грядущего «Ведьмака 4». Однако журналисты IGN сомневаются в таком шаге: зачем тратить ресурсы на воссоздание сложной водной архитектуры на старом движке REDengine, если новую часть делают уже на Unreal Engine 5? Плюс, пустыня стала бы тем самым «вау-фактором», отличающим дополнение от будущей полноценной игры.

Пока это лишь аналитика и утечки, но если информация подтвердится, 2026 год может стать триумфальным возвращением легендарной «Дикой Охоты» с новым контентом.