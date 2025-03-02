Новая книга Сапковского по "Ведьмаку" выйдет в сентябре 2025 года на 20 языках

Книга «Перекрёсток воронов» из саги «Ведьмак» писателя Анджея Сапковского получила дату мирового релиза. Информация появилась на сайте издательства Hachette Book Group, которое приобрело права на распространение новинки.

Как оказалось, «Перекрёсток воронов» выйдет в 21 стране и получит перевод на 20 языков, в том числе английский, французский, немецкий, чешский, японский, итальянский, шведский и другие.

В списке международных издателей не значатся компании, которые займутся переводом на русский язык. Релиз книги состоится 30 сентября 2025 года.

Новая часть саги «Ведьмак» вышла в декабре 2024 года эксклюзивно в Польше. «Перекрёсток воронов» расскажет о приключениях молодого Геральта.

Первые читатели уже нашли интересные детали в работе: например, Сапковский канонизировал школу ведьмаков из игр CD Projekt RED, а также раскрыл настоящий возраст Геральта и Йеннифэр.