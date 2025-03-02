Новая книга Сапковского по "Ведьмаку" выйдет в сентябре 2025 года на 20 языках

Книга «Перекрёсток воронов» из саги «Ведьмак» писателя Анджея Сапковского получила дату мирового релиза. Информация появилась на сайте издательства Hachette Book Group, которое приобрело права на распространение новинки.
Как оказалось, «Перекрёсток воронов» выйдет в 21 стране и получит перевод на 20 языков, в том числе английский, французский, немецкий, чешский, японский, итальянский, шведский и другие.
В списке международных издателей не значатся компании, которые займутся переводом на русский язык. Релиз книги состоится 30 сентября 2025 года.
Новая часть саги «Ведьмак» вышла в декабре 2024 года эксклюзивно в Польше. «Перекрёсток воронов» расскажет о приключениях молодого Геральта.
Первые читатели уже нашли интересные детали в работе: например, Сапковский канонизировал школу ведьмаков из игр CD Projekt RED, а также раскрыл настоящий возраст Геральта и Йеннифэр.
то есть роман опубликован, но русского перевода пока нет?... Собственно, это все, что представляет интерес, и вряд ли на этом сайте много читающих на японском или шведском.
уже не важно. Второго Вайсброта все равно не найдется. Я лучше в промт загоню спираченную копию. Настолько к пану "Дайте-злотых-похвалю" Сапковскому у меня уже нет доверия и уважения. Ни как к человеку, ни как писателю.
Перевод есть с бусти. переводчик Александр Свистунов.
Читается просто, приятно и легко и в принципе слог Сапковского узнается, но сюжет слабоват и персы блеклые. Самое забавное, что с сезоном гроз наоборот было - текст очень плохо читался, а сюжет и персонажи были хорошо сделаны.
книга не плохая, но и хорошей её не назовешь. Просто попытка пана черкануть пером на пенсии. Интерес тут больше что пан о себе рассказал, учитывая что он не писал уже как лет 10.
Старый пан не достоин того, чтобы его книжку у нас покупали. Сам же не захотел денег иметь с продаж (как и ополоумевший Кинг и шизоидная Роулинг)
Так она давно уже вышла. Посредственная книжка.
Я уже прочитал эту в кавычках книгу. Эта такая херня. История не о чем. Просто заходилось денег. Такое чувство, что Сапковский сам не писал книгу. Какой-то фанфик от школьника. Не покупайте книгу, она этого не стоит. Сезон гроз и то будет по лучше.