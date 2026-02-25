Новая порция слухов: DLC для "Ведьмака 3" не добавит новый регион, но расширит Велен

Информационный шум и слухи вокруг потенциального третьего расширения для культовой RPG The Witcher 3: Wild Hunt продолжают активно циркулировать в сети. Не так давно мы уже писали о словах польского инсайдера, который уверял общественность, что будущее DLC добавит в игру совершенно новый регион — фанаты делали ставку на загадочную Зерриканию или зимний Ковир. Однако свежая утечка частично опровергает это амбициозное заявление, при этом подтверждая другие важные подробности из прошлых сливов.

Согласно новым данным от источников в X (Twitter) и на Reddit, никаких новых глобальных регионов дополнение не принесёт. Вместо этого студия планирует существенно переработать и расширить границы уже знакомых областей оригинальной игры. Вероятнее всего, новые территории органично впишутся в карту Велена или окрестностей Новиграда.

Как сообщается, в угоду производственным срокам и оптимизации, разработчики из CD Projekt RED планируют использовать существующие в игре базы моделей, анимаций и текстур. Впрочем, главная сюжетная функция будущего DLC останется неизменной — оно должно послужить повествовательным «мостом» между завершением третьей части и началом долгожданной The Witcher 4 (Project Polaris), подготовив лор-базу для новых героев.

Что же касается официальных анонсов и даты выхода расширения, эта информация всё ещё остается загадкой. Ранее другие инсайдеры и журналисты высказывали осторожное предположение, что анонс или даже полноценный релиз DLC может состояться уже в весенне-летний сезон этого года.