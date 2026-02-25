Новая порция слухов: DLC для "Ведьмака 3" не добавит новый регион, но расширит Велен

Информационный шум и слухи вокруг потенциального третьего расширения для культовой RPG The Witcher 3: Wild Hunt продолжают активно циркулировать в сети. Не так давно мы уже писали о словах польского инсайдера, который уверял общественность, что будущее DLC добавит в игру совершенно новый регион — фанаты делали ставку на загадочную Зерриканию или зимний Ковир. Однако свежая утечка частично опровергает это амбициозное заявление, при этом подтверждая другие важные подробности из прошлых сливов.
Согласно новым данным от источников в X (Twitter) и на Reddit, никаких новых глобальных регионов дополнение не принесёт. Вместо этого студия планирует существенно переработать и расширить границы уже знакомых областей оригинальной игры. Вероятнее всего, новые территории органично впишутся в карту Велена или окрестностей Новиграда.
Как сообщается, в угоду производственным срокам и оптимизации, разработчики из CD Projekt RED планируют использовать существующие в игре базы моделей, анимаций и текстур. Впрочем, главная сюжетная функция будущего DLC останется неизменной — оно должно послужить повествовательным «мостом» между завершением третьей части и началом долгожданной The Witcher 4 (Project Polaris), подготовив лор-базу для новых героев.
Что же касается официальных анонсов и даты выхода расширения, эта информация всё ещё остается загадкой. Ранее другие инсайдеры и журналисты высказывали осторожное предположение, что анонс или даже полноценный релиз DLC может состояться уже в весенне-летний сезон этого года.
Новая порция вбросов
вау😲😲😱 еще больше нор Утопцев с гулями. Еще с десяточек гнезд накеров пожалуйста , мы обожаем этот шедевр 🙏🙏
А вот это уже интересно. Вторично, конечно, но всё лучше чем пустыни.
DLC не будет!)
Есть надёжная инсайдерская информация что DLC к ведьмаку выйдет в один день с Half-Life 3
Но информация не точная))
для меня в Велене самая классная музыка на фоне
вместо тысячи слухов
Какой-то копиум на пустом месте про это длс. У них люди, что умели работать с их движком давно ушли в другие студии, от того они и пересели на анриал 5, т.к. спецом по работе с ним намного больше.
Наймут индусов, и они сделают "Ведьмак 3: Отвергнутые боги", как мостик между тройкой и четверкой. У индусов опыт уже есть, так что можно быть спокойным))
Любопытно.Можно немного расширить территорию у лагеря Нильфгаардской армии.Эта часть карты пустовата на активности.
Понятно, лепят васянский мод на коленке, ради быстрого заработка
Ну там только север или юго-восток расширять.