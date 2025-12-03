Новая версия мода для The Witcher 3 исправляет 5750 ошибок и восстанавливает вырезанный контент

Моддер MerseyRockoff выпустил новую версию мода для The Witcher 3: Next-Gen, который исправляет около 5750 ошибок. Кроме того, он восстанавливает вырезанный из игры контент.

Brothers in Arms — это огромная коллекция из 5750 исправлений ошибок и восстановленного контента для The Witcher 3. Он охватывает всю основную историю и оба дополнения. Эти исправления включают исправления заданий, диалогов, восстановление скрытого контента, корректировки игрового процесса, исправления журнала, графические исправления, исправления мест расположения и многое другое. Версия 3.0, которая является последним изданием Ultimate Edition, была полностью переработана с использованием официального редактора REDkit. Он добавляет сотни улучшений к исправлениям оригинального мода и более тысячи совершенно новых исправлений и восстановленных фрагментов контента.

Как уже упоминалось, этот мод также восстанавливает вырезанный из игры контент. Например, он восстанавливает неиспользуемых NPC. Он восстанавливает предметы, книги и записи в глоссарии. Он даже восстанавливает 250 строк диалогов. Это число включает в себя однострочные реплики, игровые реплики, полные диалоги с NPC и даже некоторые полноценные кат-сцены.

В Ultimate Edition у BIA появилось меню модов с множеством опций. Вам больше не нужно отдельно загружать «Дополнительный контент». Весь восстановленный контент, который может быть не нужен некоторым игрокам, можно включить или отключить прямо в игровом меню. Меню также включает другие полезные настройки, и вы можете включить или отключить дополнительные моды, такие как «Гонки на лодках».

Короче говоря, это обязательное дополнение для всех, кто планирует перепройти The Witcher 3: Wild Hunt. Скачать мод можно ссылке ниже.