Новая версия мода The Witcher 3 Online возрождает онлайн-гвинт с полной синхронизацией колод

Впечатляющая модификация The Witcher 3 Online, которая в начале этого года представила многопользовательский режим игрокам на ПК, стала ещё лучше благодаря масштабному обновлению 3.0. Помимо возможности совместно исследовать континент, это знаменательное достижение от сообщества моддеров обеспечивает полную поддержку многопользовательского онлайн-режима Гвинта — фактически возрождая самостоятельную карточную игру от CD Projekt Red, которая официально закрылась в 2023 году.

Поддержка многопользовательских матчей Гвинта в The Witcher 3 не ограничивается базовыми функциями, а предоставляет игрокам возможность играть в карточную игру против других игроков с заранее подготовленными колодами. Обновление 3.0 обеспечивает полную синхронизацию матчей, что означает, что игроки могут использовать те же самые карты и колоды, которые они собрали в игре, поэтому весь прогресс сохраняется, как если бы это была обычная игра в Гвинт в одиночной кампании.

Помимо поддержки Гвинта, в версии 3.0 исправлена ​​ошибка коллизии при сидении на некоторых стульях в тавернах. Также улучшена общая стабильность игры.

Желающие могут скачать The Witcher Online 3.0 по этой ссылке.