Новая версия мода The Witcher 3 Online возрождает онлайн-гвинт с полной синхронизацией колод

Впечатляющая модификация The Witcher 3 Online, которая в начале этого года представила многопользовательский режим игрокам на ПК, стала ещё лучше благодаря масштабному обновлению 3.0. Помимо возможности совместно исследовать континент, это знаменательное достижение от сообщества моддеров обеспечивает полную поддержку многопользовательского онлайн-режима Гвинта — фактически возрождая самостоятельную карточную игру от CD Projekt Red, которая официально закрылась в 2023 году.
Поддержка многопользовательских матчей Гвинта в The Witcher 3 не ограничивается базовыми функциями, а предоставляет игрокам возможность играть в карточную игру против других игроков с заранее подготовленными колодами. Обновление 3.0 обеспечивает полную синхронизацию матчей, что означает, что игроки могут использовать те же самые карты и колоды, которые они собрали в игре, поэтому весь прогресс сохраняется, как если бы это была обычная игра в Гвинт в одиночной кампании.
Помимо поддержки Гвинта, в версии 3.0 исправлена ошибка коллизии при сидении на некоторых стульях в тавернах. Также улучшена общая стабильность игры.
Желающие могут скачать The Witcher Online 3.0 по этой ссылке.
«Спустя» — это предлог, который указывает на то, что какое-то событие происходит по прошествии или по истечении определенного времени. Он означает «через какое-то время после чего-либо»
«Спустя час» — означает через один час (после того как прошел час).
«Спустя год» — означает через год.«Вернулся спустя неделю» — то есть прошла неделя, и только потом вернулся.
молодцы что есть интерес, но он интересен только авторам походу
Но ведь гвинт в Ведьмак-3 и сетевой гвинт - это две совершенно разные игры, и как это можно соединить? В смысле, игрок собирает в течение прохождения Ведьмака3 те карты, что в сетевой игре используются?...
P.S. Наркомания какая-то в ролике. Понятно было бы, если бы игроки за разных персонажей играли. Но вот так это бред просто. Да и гвинт ничем не похож на обычный многопользовательский, скорее какие-то галюцинации по теме внутриигрового гвинта.