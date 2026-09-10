Новое DLC для The Witcher 3 поставит точку в истории Лютика

Студия Fool’s Theory совместно с CD Projekt RED готовит третье крупное сюжетное дополнение к культовой RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Расширение, получившее название Songs of the Past, выйдет в 2027 году и станет не просто финалом истории знаменитого барда Лютика, но и важной сюжетной связью со следующей номерной частью франшизы.

Разработчики отмечают, что идея дополнения зрела давно. В интервью Tech Radar геймдиректор проекта Якуб Рокош рассказал, что команде всегда не хватало экранного времени для раскрытия Лютика в оригинальной игре. Авторы намерены разрушить стереотип о том, что бард создан исключительно ради комического эффекта.

«Мы решили исправить это сейчас, ведь Лютик занимает ключевое место в жизни Геральта. Многие ошибочно воспринимают его исключительно как комедийного персонажа, но это далеко не так. Лютик — глубокий и умный герой. Он преподавал в Оксенфуртском университете, пишет выдающуюся поэзию, и в этом DLC мы хотим ближе познакомить игроков с его характером и миром, в котором он вырос»

— подчеркнул Рокош.

По словам квест-дизайнера Деспины Анетаки, команде было критически важно найти весомый повод, который заставит Геральта прервать свой покой после финала Blood and Wine. Этим триггером и станет спасение его лучшего друга. DLC позиционируется как неотъемлемая, «недостающая глава» оригинальной Дикой Охоты, которая сделает общую мозаику истории Ведьмака абсолютно завершенной.

Дополнение Songs of the Past создается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch 2. Его выход запланирован на 2027 год.