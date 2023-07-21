Новые "Дни бесплатной игры" включают The Witcher 3 и ещё 3 игры для Xbox ©

Американская корпорация Microsoft приглашает вас на следующие Дни бесплатной игры. На выбор доступны 4 игры, и на этот раз в список входит хит CD Projekt RED. Это, несомненно, хорошее время, чтобы опробовать The Witcher 3: Wild Hunt.

У игроков есть время до понедельника, чтобы опробовать четыре игры: PGA TOUR 2K23 Cross-Gen Edition, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, Meet Your Maker и TramSim: Console Edition.

Предложение CD Projekt RED, безусловно, самое большое в этом списке. Несколько лет назад поляки разработали гигантскую историю, которую оценили игроки по всему миру — в этом случае желающие могут ознакомиться с базовой игрой с двумя большими дополнениями.

Игра Meet Your Maker дебютировала на PS Plus несколько месяцев назад. PGA TOUR 2K23 может вдохновить игроков, которые хотят увидеть, как она работает и что предлагает гольф от 2K. В списке также есть вариант для любителей симуляторов.