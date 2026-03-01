Новые инструменты Microsoft для DirectX 12 подарили надежду фанатам Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Игроки обращаются к студии CD Projekt RED с просьбой обратить внимание на новые технологии, опубликованные Microsoft. Благодаря пакету Agility SDK версии 1.619 видеоигры должны лучше справляться с графически сложными задачами. По этой причине фанаты Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 надеются, что поддержка новых решений появится в 2 упомянутых проектах.
Упомянутый пакет Agility SDK 1.619 находился на стадии тестирования в 2025 году, а в конце февраля 2026 года компания Microsoft сделала файлы доступными для скачивания. Пакет включает такие ключевые технологии, как Shader Model 6.9 и DXR 1.2. Именно об их внедрении фанаты просят разработчиков на официальном форуме и платформе Reddit.
Ключевым нововведением является DXR 1.2, которое добавляет функции Opacity Micromaps и Shader Execution Reordering. Суть этих решений заключается в том, что они снижают нагрузку как на видеокарту, так и на процессор, при этом повышая скорость вычислений для продвинутых эффектов освещения. Также снижается ресурсоемкость рендеринга сложных объектов и оптимизируется очередь выполнения задач графическим процессором.
В случае с Cyberpunk 2077 игроки хотели бы увидеть поддержку новых функций, поскольку игра по-прежнему остается графическим бенчмарком, несмотря на то что скоро ей исполнится 6 лет. Студия CD Projekt RED уже отказалась от развития собственного движка RED Engine в пользу Unreal Engine 5, из-за чего шансы на столь крупное технологическое обновление невелики. Однако, по мнению фанатов, улучшение работы трассировки пути и снижение нагрузки на систему закрепило бы за Cyberpunk 2077 статус проекта, демонстрирующего истинные возможности компьютеров.
Похожая ситуация наблюдается и с The Witcher 3, хотя в этой игре пользователи дополнительно отмечают технические проблемы, которые могло бы исправить обновление. Речь идет о плавности анимаций и утечках памяти, приводящих к вылетам программы при включенной трассировке лучей и технологии HairWorks. Поклонники приключений Геральта рассчитывают, что внедрение Agility SDK 1.619 решит эти проблемы.
Реакция игрового сообщества указывает на то, что Microsoft подготовила важное обновление для индустрии. Оно способно повысить частоту кадров в те моменты, когда пользователи хотят наслаждаться максимально возможными настройками графики. Обычно трассировка пути сильно нагружает компьютер и снижает производительность, но теперь ситуация может измениться в лучшую сторону.
Мне и так збс, прохожу сейчас ведьмачка 3 и сложно оторваться от этого шедевра, раз в год стабильно прохожу, ибо не одна игра так не "вставляет" как ведьмак. Там и так графика збс особенно когда NextGen завезли.
Я так дерьмака ещё и не прошёл. Попробую в ближайшее время.
Все вопросы закрыл с бесполезным опытом?
Как родить новость на ровном месте
Да, у наших горе писарей слово "фанаты" в одном месте застряло никак выйти не может.
Чтобы ведьмак 3 не тянул в 2026, нужно ведро 2010 минимум, а может еще старее. А кибербаг любой бюджетный компьютер в пределах 30-40 тысяч потянет на высоких без лучей.
На кой добавлять в 5+ и 10+ летние игры новые технологии?
Качаешь "обновлённую версию" Ведьмака, включаешь лучи и всё на ультра в QHD, там 3070 до 65 кадров с DLSS дропается в Новиграде.
65 кадров для 3070 это очень высокий показатель. Вот если бы дропалось ниже, тогда можно предъявлять претензию, а так... смешно слушать тебя. Точка.
Педьмак3 ставит на колени даже 5080 лол
Хуанг будет недоволен!
Это Хуанговские разработки)
Нет нет нет, это Разработки хуанговские)
Так тоже можно)
Кстати Opacity Micromaps , создаёт на альфамасках геометрию.
Но сейчас движки пошли по пути .что проще сделать сразу геометрию.
AW2 или игры на Ue5 больше не используют альфа каналы для растительности.
Всё чистая геометрия.
Даже AC Shadows, тоже кажется используют геометрию. // Александр Дельтазавр
Aw2 использует)
просто для геометрии с прозрачностью не работает оклюзионное охлажнеие и есть большая перерерисовка. с трасировкой сложно сказать по моему ей все равно. покраней ей все равно с большой геометрий где проблемы у шадов мапсов.
но до полность 3д листвы и травы думаю тоу далеко еще и это некстген будет если лес густой и трава в 3д а на растоянии преврящается в текстурку и листва на дереве кадждый листик резной и в 3д. можно попрыгать и чтоб оно двигалось.
Скорей всего в киберпанке эти технологии уже давно есть.
Изначально это технологии Нвидия с аппаратной поддержкой.
А в кипебпанке, очень активно используются технологии рендера от нВидия. // Александр Дельтазавр
Они много где есть)
Ну и ладненько.
не уверен что решит потому что хаер воркс эта динамичная геомерия и там вопрос как она работает с ограничивающими оъьемами и работали ли вобще тоу. кибер панк там уже скорее всего ничего интересного нет и скорей всего разработчикам нужно запилить это в движок а они отказались от него в пользу уе5 и нового ведмака чтоб патчи в старые игры заделывать и даже если они сделают для консолей следующего поколения это уже будут старые скучные игры. и там у пекарей с 3060 могут улететь пуканы или произойти еще чета интересное.