Новые инструменты Microsoft для DirectX 12 подарили надежду фанатам Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Игроки обращаются к студии CD Projekt RED с просьбой обратить внимание на новые технологии, опубликованные Microsoft. Благодаря пакету Agility SDK версии 1.619 видеоигры должны лучше справляться с графически сложными задачами. По этой причине фанаты Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 надеются, что поддержка новых решений появится в 2 упомянутых проектах.

Упомянутый пакет Agility SDK 1.619 находился на стадии тестирования в 2025 году, а в конце февраля 2026 года компания Microsoft сделала файлы доступными для скачивания. Пакет включает такие ключевые технологии, как Shader Model 6.9 и DXR 1.2. Именно об их внедрении фанаты просят разработчиков на официальном форуме и платформе Reddit.

Ключевым нововведением является DXR 1.2, которое добавляет функции Opacity Micromaps и Shader Execution Reordering. Суть этих решений заключается в том, что они снижают нагрузку как на видеокарту, так и на процессор, при этом повышая скорость вычислений для продвинутых эффектов освещения. Также снижается ресурсоемкость рендеринга сложных объектов и оптимизируется очередь выполнения задач графическим процессором.

В случае с Cyberpunk 2077 игроки хотели бы увидеть поддержку новых функций, поскольку игра по-прежнему остается графическим бенчмарком, несмотря на то что скоро ей исполнится 6 лет. Студия CD Projekt RED уже отказалась от развития собственного движка RED Engine в пользу Unreal Engine 5, из-за чего шансы на столь крупное технологическое обновление невелики. Однако, по мнению фанатов, улучшение работы трассировки пути и снижение нагрузки на систему закрепило бы за Cyberpunk 2077 статус проекта, демонстрирующего истинные возможности компьютеров.

Похожая ситуация наблюдается и с The Witcher 3, хотя в этой игре пользователи дополнительно отмечают технические проблемы, которые могло бы исправить обновление. Речь идет о плавности анимаций и утечках памяти, приводящих к вылетам программы при включенной трассировке лучей и технологии HairWorks. Поклонники приключений Геральта рассчитывают, что внедрение Agility SDK 1.619 решит эти проблемы.

Реакция игрового сообщества указывает на то, что Microsoft подготовила важное обновление для индустрии. Оно способно повысить частоту кадров в те моменты, когда пользователи хотят наслаждаться максимально возможными настройками графики. Обычно трассировка пути сильно нагружает компьютер и снижает производительность, но теперь ситуация может измениться в лучшую сторону.