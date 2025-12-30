Новый мод для некст-ген версии The Witcher 3 стремится восстановить освещение, показанное на E3 2013

На E3 2013 компания CD Projekt RED показала геймплейный трейлер The Witcher 3, который выглядел намного лучше, чем финальная версия игры. Теперь, более чем через десять лет, моддер использовал REDkit для воссоздания освещения, очень близкого к тому, что мы видели в этом трейлере.

Модификация VGX Lighting направлена ​​на изменение визуального стиля The Witcher 3, чтобы он соответствовал тому, как игра выглядела в трейлере VGX 2013. Моддер использовал несжатые скриншоты в качестве эталона при создании этой модификации.

Некоторые области игры были переосмыслены, чтобы лучше соответствовать некоторым локациям из трейлеров. Модификация также была создана с нуля, без использования каких-либо других модификаций освещения в качестве основы. Хорошая новость в том, что VGX Lighting Mod Next Gen можно запускать с растровой графикой (без трассировки лучей) и в режиме DX11. Так что те, у кого нет высокопроизводительной видеокарты, смогут его использовать.

Чтобы продемонстрировать свои результаты, -Crasher- воссоздал культовый трейлер E3 2013. Это видео даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать.