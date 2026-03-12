Новый мод для The Witcher 3, посвящённый Каэр Морхену, возвращает элементы и локации из The Witcher 1

Моддер «OlivierR45455566465» выпустил новый мод для The Witcher 3. Он значительно расширяет крепость Каэр Морхен и её окрестности. Кроме того, он возвращает элементы и локации из The Witcher 1, а также добавляет некоторые новые.

Этот мод полностью восстанавливает второй этаж и подвал Каэр Морхена. Он также направлен на восстановление на карте Каэр Морхена этих исторических достопримечательностей, которые не были добавлены разработчиками из предыдущей игры.

Благодаря этому моду у каждого Ведьмака теперь есть своя уникальная комната. Мод также интегрирует подвал Каэр Морхена, который включает в себя секретную комнату, которую игроки могут найти, вдохновлённую Кошмаром Волка. Кроме того, мод полностью воссоздаёт старую шахту Кикиморы, которую Геральт посещает вместе с Эскелем в DLC «Цена нейтралитета» для The Witcher 1. Наконец, он добавляет на карту остатки лагеря Сабрины Глевиссиг (теперь ей 40 лет).

Вы можете скачать этот мод по этой ссылке.