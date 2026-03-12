Новый мод для The Witcher 3, посвящённый Каэр Морхену, возвращает элементы и локации из The Witcher 1

Моддер «OlivierR45455566465» выпустил новый мод для The Witcher 3. Он значительно расширяет крепость Каэр Морхен и её окрестности. Кроме того, он возвращает элементы и локации из The Witcher 1, а также добавляет некоторые новые.
Этот мод полностью восстанавливает второй этаж и подвал Каэр Морхена. Он также направлен на восстановление на карте Каэр Морхена этих исторических достопримечательностей, которые не были добавлены разработчиками из предыдущей игры.
Благодаря этому моду у каждого Ведьмака теперь есть своя уникальная комната. Мод также интегрирует подвал Каэр Морхена, который включает в себя секретную комнату, которую игроки могут найти, вдохновлённую Кошмаром Волка. Кроме того, мод полностью воссоздаёт старую шахту Кикиморы, которую Геральт посещает вместе с Эскелем в DLC «Цена нейтралитета» для The Witcher 1. Наконец, он добавляет на карту остатки лагеря Сабрины Глевиссиг (теперь ей 40 лет).
Вы можете скачать этот мод по этой ссылке.
Круто, конечно, но окружение без глубокого погружения в играх уже давно не работает. А глубокого погружения без вида от первого лица не добиться. Т.е. ещё мод ставить на вид от первого лица. А тогда надо мод на боёвку и т.д. и т.п. Короче - в топку моды, ещё на скайриме понял. Один фиг после 30+ модов забрасываешь игру т.к. что-то начинает конфликтовать, что-то ломает баланс, а в большинстве случаев многие моды просто очень разношёрстные и просто ломают атмосферу...
