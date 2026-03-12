ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 211 оценок

Новый мод для The Witcher 3, посвящённый Каэр Морхену, возвращает элементы и локации из The Witcher 1

monk70 monk70

Моддер «OlivierR45455566465» выпустил новый мод для The Witcher 3. Он значительно расширяет крепость Каэр Морхен и её окрестности. Кроме того, он возвращает элементы и локации из The Witcher 1, а также добавляет некоторые новые.

Этот мод полностью восстанавливает второй этаж и подвал Каэр Морхена. Он также направлен на восстановление на карте Каэр Морхена этих исторических достопримечательностей, которые не были добавлены разработчиками из предыдущей игры.

Благодаря этому моду у каждого Ведьмака теперь есть своя уникальная комната. Мод также интегрирует подвал Каэр Морхена, который включает в себя секретную комнату, которую игроки могут найти, вдохновлённую Кошмаром Волка. Кроме того, мод полностью воссоздаёт старую шахту Кикиморы, которую Геральт посещает вместе с Эскелем в DLC «Цена нейтралитета» для The Witcher 1. Наконец, он добавляет на карту остатки лагеря Сабрины Глевиссиг (теперь ей 40 лет).

Вы можете скачать этот мод по этой ссылке.

7
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
NochnoiGid

Круто, конечно, но окружение без глубокого погружения в играх уже давно не работает. А глубокого погружения без вида от первого лица не добиться. Т.е. ещё мод ставить на вид от первого лица. А тогда надо мод на боёвку и т.д. и т.п. Короче - в топку моды, ещё на скайриме понял. Один фиг после 30+ модов забрасываешь игру т.к. что-то начинает конфликтовать, что-то ломает баланс, а в большинстве случаев многие моды просто очень разношёрстные и просто ломают атмосферу...

Охх, что-то понесло старика, всё, молчу...