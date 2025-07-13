Новый мод для The Witcher 3 позволяет полностью исследовать Боклерский дворец

Моддер OlivierR45455566465 выпустил новый мод для The Witcher 3: Wild Hunt, позволяющий исследовать Боклерский дворец в любой момент. Мод предоставит полный доступ к Верхнему дворцу. Игроки смогут исследовать интерьеры дворца, спроектированные и построенные в точном соответствии с книгой.

Вы сможете исследовать роскошный вестибюль, главную башню и её три этажа. Вы также найдёте Рыцарский зал, описанный в книгах. Моддер также создал множество роскошных гостиных и комнат, а также библиотеку Боклера со стеклянной крышей (как описано в книгах). Кроме того, вы увидите тронный зал, сокровищницу и комнату герцогини. Ах да, ещё есть секретная комната, которую вы можете найти.

Мод можно скачать по этой ссылке.