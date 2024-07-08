Новый мод для The Witcher 3 позволяет создавать пользовательских персонажей и вводит новый стиль боя

Новый мод The Witcher 3, который недавно был выпущен в сети, вводит возможность создавать полностью настраиваемых пользовательских персонажей.
Мод Custom Player Characters позволяет пользователям создавать персонажей Ведьмака, Ведьмачки и Волшебницы с полностью настраиваемой внешностью. Кроме того, мод вводит новый стиль магического боя и новую квестовую линию для типа персонажа Волшебница, которая полностью озвучена. Кроме того, тип персонажа Ведьмачка поставляется с некоторыми новыми анимациями, основанными на анимациях Геральта.
Мод The Witcher 3 Player Characters стал возможен благодаря выпуску официального редактора модов REDkit, который предоставляет пользователям те же инструменты, которые CD Projekt Red использовала для создания игры. Благодаря этому редактору модов также стало возможным восстановить часть вырезанного контента игры. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
что то с уроном этих магичек не дотянули, ваншотить должны по канону
Ты слышал что-нибудь про игровую условность?
дайте поиграть за Ивасика
Класс, ждем крутых модов и дополнений
Этот мод потом петухи из сдпроджект возьмут за основу для своей многопользовательской игры про витчера
Ну да, игра постепенно в винегрет превращается, чего и следовало ожидать... Если уж сами авторы сюжет продолжать не хотят в новых ДЛС, то модеры делают что умеют, то есть бред.
в этом хаосе всегда найдутся крупные крутые каноничные моды
Ну выходят моды и выходят, выбери который считаешь для тебя интересным и играй в него или вообще моды не ставь.Выбор это всегда хорошо. // Олег Удовиченко