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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 28 182 оценки

Новый мод для The Witcher 3 позволяет создавать пользовательских персонажей и вводит новый стиль боя

monk70
Новости

Новый мод The ​​Witcher 3, который недавно был выпущен в сети, вводит возможность создавать полностью настраиваемых пользовательских персонажей.

Мод Custom Player Characters позволяет пользователям создавать персонажей Ведьмака, Ведьмачки и Волшебницы с полностью настраиваемой внешностью. Кроме того, мод вводит новый стиль магического боя и новую квестовую линию для типа персонажа Волшебница, которая полностью озвучена. Кроме того, тип персонажа Ведьмачка поставляется с некоторыми новыми анимациями, основанными на анимациях Геральта.

Мод The ​​Witcher 3 Player Characters стал возможен благодаря выпуску официального редактора модов REDkit, который предоставляет пользователям те же инструменты, которые CD Projekt Red использовала для создания игры. Благодаря этому редактору модов также стало возможным восстановить часть вырезанного контента игры. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Темный-Властелин

что то с уроном этих магичек не дотянули, ваншотить должны по канону

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Ты слышал что-нибудь про игровую условность?

-2
r23dom

дайте поиграть за Ивасика

0
Cliffhyde

Класс, ждем крутых модов и дополнений

-2
CAN I HABE PIZZA PLS

Этот мод потом петухи из сдпроджект возьмут за основу для своей многопользовательской игры про витчера

-2
Dmitriy_1981

Ну да, игра постепенно в винегрет превращается, чего и следовало ожидать... Если уж сами авторы сюжет продолжать не хотят в новых ДЛС, то модеры делают что умеют, то есть бред.

-4
Темный-Властелин

в этом хаосе всегда найдутся крупные крутые каноничные моды

3
Пользователь ВКонтакте

Ну выходят моды и выходят, выбери который считаешь для тебя интересным и играй в него или вообще моды не ставь.Выбор это всегда хорошо. // Олег Удовиченко

0