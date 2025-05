Новый мод для The Witcher 3 воссоздает классическую систему навыков из The Witcher 1

Моддер Gerwant выпустил новый мод для The Witcher 3, который пытается воссоздать классическую систему навыков из первой The Witcher. Этот мод отлично подойдёт давним поклонникам серии, которые с теплотой вспоминают The Witcher 1 и ищут более классический опыт RPG в своем следующем прохождении The Witcher 3.

Если вдаваться в подробности, мод предлагает поклонникам серии уникальный, более глубокий опыт RPG. Как отметил моддер, он делает акцент на стратегическом развитии персонажа и возвращает классическое ощущение оригинальной игры.

Мод добавляет 13 уникальных древ талантов и более 200 новых навыков на выбор, вдохновленных оригинальной системой The Witcher 1. Это полный ремейк оригинальной системы талантов из The Witcher 1.

Одна из крутых особенностей этого мода заключается в том, что многие навыки открываются с самого начала. Это означает, что выбранный вами способ повышения уровня Геральта действительно повлияет на то, насколько он силен в начале игры. Вам не придется ждать, чтобы почувствовать себя сильным. Вместо того, чтобы просто полагаться на лучшее оружие или доспехи, ваш выбор в дереве навыков определит, как вы играете. Вы можете создать сборку, которая соответствует вашему стилю, будь то сражение на мечах, использование магии или смешивание зелий. Это также делает каждое прохождение разным, поэтому вы можете пробовать что-то новое.

Скачать мод можно по этой ссылке.