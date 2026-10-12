Новый мод преображает The Witcher 3, добавляя четыре времени года: снег накапливается, а цветы распускаются в своё время

Моддер Deezyyyy недавно выпустил The Living Continent — масштабный мод, улучшающий визуальную составляющую и атмосферу игры The Witcher 3 Remastered от студии CD Projekt RED.

Мод привносит четыре настоящих времени года в эту отмеченную наградами экшен-RPG с открытым миром. По мере смены игровых дней деревья покрываются листвой, меняют ее цвет и сбрасывают (у каждого вида свой график), а 21 вид европейских луговых цветов распускается и увядает в определённые недели. Осень окрашивает берёзы в золотой, буки — в янтарный, а дубы — в медный цвет, причём опавшая листва скапливается именно под теми деревьями, с которых она упала. У каждого региона свой климат: в Туссенте зимой выпадает лишь лёгкий снежок, тогда как на Скеллиге и в Каэр Морхене зима наступает по-настоящему; кроме того, продолжительность светового дня меняется в зависимости от даты. Если смена игровых дней кажется слишком быстрой, можно настроить смену сезонов в соответствии с реальным временем игры (от 30 минут до четырёх часов на каждый сезон).

Судя по описанию, именно зимой мод The ​​Living Continent раскрывается во всей красе. Снег накапливается по мере выпадения и медленно тает; в холодные солнечные дни на карнизах растут сосульки; лужи замерзают, а тепло от костров растапливает снег вокруг них. Геральт и находящиеся поблизости NPC оставляют следы, которые «впечатываются» в буфер глубины (depth buffer) игры, благодаря чему на них корректно ложатся свет и тени. Жители деревень переодеваются в зимнюю одежду (доступно более 3100 комбинаций), расчищают снег у порогов, рубят дрова и греют руки у костров, а дети играют в снежки. При этом изменения не затрагивают ключевых сюжетных персонажей.

Автор мода уделил не меньше внимания и небу в The Witcher 3. Ночью мод отрисовывает 9096 звёзд из Йельского каталога ярких звёзд (Yale Bright Star Catalog) в их реальном расположении, а также Млечный Путь, северное сияние, метеорные потоки (в даты, соответствующие реальным событиям), лунные затмения и иногда кометы. Поскольку звезды рендерятся уже после работы апскейлера, технология DLSS их не размывает. В дневное время последнее обновление добавляет такие атмосферные оптические явления, как гало, ложные солнца (паргелии), световые столбы и сумеречные лучи.

Вместо наложения фильтра поверх готового изображения, все элементы интегрированы непосредственно в движок рендеринга The Witcher 3, поэтому освещение и тени для них рассчитываются самой игрой. Поддерживаются трассировка лучей и недавно внедрённая трассировка путей, а в последней версии нагрузка на графический процессор при использовании мода была снижена примерно на 20%.

Для работы мода требуется версия игры с поддержкой DirectX 12 (версия 5.0 или новее) и ReShade версии 6.8 или новее с полной поддержкой аддонов (хотя сами пресеты ReShade не требуются).

Примечательно, что автор указывает на использование ИИ при создании мода, отмечая при этом, что руководил процессом и проводил тестирование непосредственно в игре. Использование ИИ стало обычным явлением в моддинге благодаря успехам в области больших языковых моделей (LLM), позволяющим воплощать свои идеи в жизнь даже тем, кто не умеет программировать.