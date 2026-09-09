ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 856 оценок

Новый трейлер ремастера The Witcher 3: Wild Hunt даёт возможность взглянуть на Switch 2-версию

monk70 monk70

The Witcher 3: Wild Hunt, знаменитая игра от CD Projekt RED, вернётся в следующем году с новым дополнением, однако, разработчики порадуют своих поклонников и в этом году. Официальный анонс ремастера состоялся несколько недель назад; с тех пор мы знали, что новая версия — включающая множество улучшений и два ранее выпущенных дополнения — выйдет 29 сентября. Также были подтверждены платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

На сегодняшней презентации Nintendo Direct показали новый трейлер ремастера, позволяющий увидеть, как игра работает на новой консоли Nintendo.

Консоли 158 Трейлеры 100
38
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Killa00

снитч >мылостейшен 5

8
Kenn1y

Прикольно, жаль, что полноценного физического издания, как для NS не будет.

3
Carissa7517
даёт возможность взглянуть на Switch 2-версию

Да и йух с этим сычем два

3
Crosh1980

Очень достойно выглядит для свича.

3