Новый трейлер ремастера The Witcher 3: Wild Hunt даёт возможность взглянуть на Switch 2-версию

The Witcher 3: Wild Hunt, знаменитая игра от CD Projekt RED, вернётся в следующем году с новым дополнением, однако, разработчики порадуют своих поклонников и в этом году. Официальный анонс ремастера состоялся несколько недель назад; с тех пор мы знали, что новая версия — включающая множество улучшений и два ранее выпущенных дополнения — выйдет 29 сентября. Также были подтверждены платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

На сегодняшней презентации Nintendo Direct показали новый трейлер ремастера, позволяющий увидеть, как игра работает на новой консоли Nintendo.