Обзоры ремастера The Witcher 3 выйдут 28 сентября - за день до релиза

CD Projekt RED снимет эмбарго на публикацию обзоров The Witcher 3 Remastered уже 28 сентября в 13:00 МСК, за сутки до выхода ремастера и начала загрузки обновления.
Помимо полностью обновлённой графики, ремастер предложит переработанный бой, улучшенный интерфейс и ряд давно ожидаемых функций.
- новые анимации добиваний;
- больше визуальных эффектов Знаков;
- полностью переработанное древо навыков;
- новые анимации персонажей.
- улучшенная графика и производительность;
Кроме того, CDPR улучшила систему отслеживания заданий, навигацию по меню и управление Плотвой. В игре наконец появится система трансмогрификации экипировки, позволяющая менять внешний вид брони и оружия без потери их характеристик.
Ремастер также получит поддержку кроссплатформенных модификаций, Xbox Play Anywhere, эксклюзивные функции для Nintendo Switch 2 и расширенный набор настроек доступности.
Подожду еще 10 лет когда выйдет уже The Witcher 3 Remastered of Remastered с новым длс и тогда уже можно будет пройти, наверное
Хакер Войс уже готовит выход кряка