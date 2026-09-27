Обзоры ремастера The Witcher 3 выйдут 28 сентября - за день до релиза

CD Projekt RED снимет эмбарго на публикацию обзоров The Witcher 3 Remastered уже 28 сентября в 13:00 МСК, за сутки до выхода ремастера и начала загрузки обновления.

Помимо полностью обновлённой графики, ремастер предложит переработанный бой, улучшенный интерфейс и ряд давно ожидаемых функций.

новые анимации добиваний;

больше визуальных эффектов Знаков;

полностью переработанное древо навыков;

новые анимации персонажей.

улучшенная графика и производительность;

Кроме того, CDPR улучшила систему отслеживания заданий, навигацию по меню и управление Плотвой. В игре наконец появится система трансмогрификации экипировки, позволяющая менять внешний вид брони и оружия без потери их характеристик.

Ремастер также получит поддержку кроссплатформенных модификаций, Xbox Play Anywhere, эксклюзивные функции для Nintendo Switch 2 и расширенный набор настроек доступности.