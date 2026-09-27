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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 910 оценок

Обзоры ремастера The Witcher 3 выйдут 28 сентября - за день до релиза

monk70 monk70

CD Projekt RED снимет эмбарго на публикацию обзоров The Witcher 3 Remastered уже 28 сентября в 13:00 МСК, за сутки до выхода ремастера и начала загрузки обновления.

Помимо полностью обновлённой графики, ремастер предложит переработанный бой, улучшенный интерфейс и ряд давно ожидаемых функций.

  • новые анимации добиваний;
  • больше визуальных эффектов Знаков;
  • полностью переработанное древо навыков;
  • новые анимации персонажей.
  • улучшенная графика и производительность;

Кроме того, CDPR улучшила систему отслеживания заданий, навигацию по меню и управление Плотвой. В игре наконец появится система трансмогрификации экипировки, позволяющая менять внешний вид брони и оружия без потери их характеристик.

Ремастер также получит поддержку кроссплатформенных модификаций, Xbox Play Anywhere, эксклюзивные функции для Nintendo Switch 2 и расширенный набор настроек доступности.

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Комментарии:  26
Ваш комментарий
agula98

Подожду еще 10 лет когда выйдет уже The Witcher 3 Remastered of Remastered с новым длс и тогда уже можно будет пройти, наверное

34
Dj Dorf

Хакер Войс уже готовит выход кряка

25