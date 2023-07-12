Официальная кулинарная книга по "Ведьмаку" получила новую дату выхода ©

По последним данным, книга с рецептами блюд из мира "Ведьмака" дойдет до читателей в конце осени этого года.

Более года назад появились сообщения, что CD Projekt RED планирует выпустить книгу с рецептами из мира "Ведьмака". А сегодня из социальных сетей мы узнали, что работа кулинарных блоггеров Аниты Сарны и Каролины Крупецкой дебютирует, после значительной задержки, 21 ноября этого года

Официальная кулинарная книга содержит восемьдесят "вкусных и восстанавливающих силы рецептов, вдохновленных миром бестселлера.

Как можно прочитать в описании, в книге будут не только рецепты, которые можно попробовать на настоящей кухне, но и информация о кулинарной карте континента Ведьмак: от болотистого Велена, через острова Скеллиге, до солнечных холмов Туссена и Боклера.

Как будто этого недостаточно, публикация польских блогеров будет содержать предисловие самого создателя вселенной "Ведьмака" Анджея Сапковского, который расскажет немного о своих кулинарных вдохновениях, вошедших в канон.