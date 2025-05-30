Официально: The Witcher 3 получит поддержку кросс-платформенных модов уже в этом году

В честь десятой годовщины The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt Red анонсировала поддержку кроссплатформенных модов на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S при помощи сайта mod.io.

По словам разработчиков, теперь процесс создания и обмена модами станет проще и доступнее, так как игроки на PC, PS5 и Xbox Series X|S получат возможность совместно использовать экосистему моддинга.

В этом году мы представим кроссплатформенную поддержку модов для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Впервые создание, распространение и использование модов для The Witcher 3: Wild Hunt станет проще и доступнее, чем когда-либо.

По словам разработчиков, для того чтобы получить доступ к поддержке кроссплатформенных модов, необходимо завести учетную запись mod.io и подключить ее к аккаунту CD Projekt Red. Аккаунт mod.io можно создать при первом открытии нового внутриигрового меню модов или на сайте mod.io. Разработчики модов также могут загружать и управлять своими модами непосредственно на сайте mod.io.

Возможность поддержки кроссплатформенных модов появится с обновлением игры, которое выйдет позже в этом году.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что в финансовом отчете CD Projekt была упомянута информация об анонсе поддержки модов для The Witcher 3: Wild Hunt, в то время как сами разработчики ничего подобного не сообщали. По всей видимости, при составлении документа была допущена чья-то ошибка.