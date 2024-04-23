Он вам не "Смута": в сравнительном ролике The Witcher 3: Wild Hunt наголову громит скандальный отечественный проект

На протяжении многих месяцев разработчики "Смуты" заявляли, будто бы их проект местами был не хуже (а в плане боевой системы даже лучше), чем заслуживший многочисленные награды и любовь миллионов фанатов по всему миру The Witcher 3: Wild Hunt. Только вот в чём всё дело: третья часть приключений Геральта остаётся "на коне", а набившая оскомину "Смута", появившаяся в начале апреля в продаже, успела стать объектом упрёков и насмешек.
YouTube-канал GameLight опубликовал ролик, на котором отчётливо видны проблемы скандального проекта. В качестве критериев брались детали мира и проработка физики (взаимодействие с лошадью и NPC, боевая система, игровые модели детей, а также взрослых и многое другое). Становится очевидным, что сотрудники студии Cyberia Nova местами пытались копировать ролевой экшен от польских разработчиков, однако получилось... то, что получилось.
И без сравнения все понятно
Так то сравнивать надо с первой, ну максимум второй частью.
Вы заколебали уже этим ведьмаком за 9 лет!!!
Смута дерьмо. Повезло Даше, что её озвучку заменили.