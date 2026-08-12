"Они могут заставить Геральта говорить ужасные вещи": Даг Кокл пригрозил судом ИИ-компаниям, использующим его голос

Даг Кокл, голос прославленного охотника на чудовищ Геральта из Ривии, вынес жесткое предупреждение ИИ-компаниям, заявив, что при наличии ресурсов он бы "засудил их до основания". В интервью изданию Polygon Кокл назвал несанкционированное копирование голоса "проклятием своей жизни" и выразил серьезную обеспокоенность по поводу потенциального злоупотребления этой технологией. Главная тревога Кокла выходит за рамки потери дохода - речь идет о возможном ущербе репутации из-за использования ИИ.

Для меня важнее денег то, что они могут заставить Геральта говорить ужасные вещи. Они могут сделать его расистом, могут сделать его женоненавистником, могут вложить в его уста политические взгляды, которые абсолютно чудовищны.

Актер подчеркнул человеческую составляющую голосовой работы:

За этими голосами стоят люди. Они не просто цифровые отпечатки.

Это не первое столкновение Кокла с технологией ИИ. В 2023 году в интервью IGN он рассказывал, что к нему обращалась ИИ-компания с просьбой разрешить загрузить голос Геральта в их базу данных - и он наотрез отказался.

ИИ неизбежен, и разработчики будут его использовать. Но мы не до конца понимаем, что именно это означает. Они берут чей-то голос, загружают в свою базу, оцифровывают и заставляют говорить то, чего человек никогда не говорил. В этом есть что-то неэтичное, и вокруг этого идут горячие споры.

Кокл отметил, что даже безобидные фан-проекты, например моды для "Ведьмака", напрямую бьют по карману актеров.

Каждый раз, когда кто-то это делает, он фактически лишает меня заработка - и не только меня, но и любого другого актера, с которым поступают так же. Мы все видим, как наши голоса используют так, как нам бы не хотелось.

Кокл присоединился к растущему числу актеров озвучки, выступающих против ИИ-копирования. Актриса Виктория Аткин (Assassin's Creed: Синдикат) недавно назвала ИИ-моды "невидимым врагом, с которым мы сейчас боремся", обнаружив, что ее голос был клонирован. Актер Пол Эйдинг (полковник Кэмпбелл из Metal Gear Solid) также осудил эту практику.

Хотя профсоюз SAG-AFTRA в июле 2023 года заключил новый контракт, предусматривающий "требования о согласии и раскрытии информации при использовании цифровых копий", Кокл отметил, что это не мешает отдельным пользователям брать уже существующие ИИ-платформы и создавать фейковые видео с любимыми персонажами, заставляя их говорить и делать все, что угодно.

Эмоциональное выступление актера подчеркивает растущее напряжение между технологическим прогрессом и правами исполнителей - в то время как ИИ продолжает стирать грань между подлинной игрой и цифровой имитацией.