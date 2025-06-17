Opera GX подготовила специальный интерфейс для браузера в честь 10-летия игры The Witcher 3: Wild Hunt

В честь десятой годовщины одной из самых «легендарных» игр Opera GX в сотрудничестве с CD PROJEKT RED изменила свой браузер, превратив его в игровой мир The Witcher 3. Новый функционал состоит из централизованного хаба и мода настройки, что позволит пользователям с визуальной и звуковой точки зрения превратить свой браузер в атмосферу полного погружения во вселенную серии.

Встроенная функциональность переносит фанатов непосредственно в мир Геральта из Ривии, создавая бесшовную связь с игрой, пока они занимаются своими делами в сети. Специализированный хаб, доступный прямо с главной страницы GX Corner, выполняет роль всестороннего портала, где собрано все: от официального саундтрека, подробного руководства и актуальных новостей до созданных сообществом модов и различных интерактивных инструментов.

Кроме того, дополнительный мод позволяет проводить глубокую кастомизацию, включая анимированные обои, тематические иконки, эксклюзивные начальные экраны, пользовательские звуковые эффекты и переработанный интерфейс, созданный в соответствии с культовой эстетикой франшизы. Особое издание доступно бесплатно для всех пользователей Opera GX. Просто установите мод, чтобы автоматически разблокировать хаб в GX Corner и погрузиться в атмосферу игры. Те, кто еще не пользуется браузером, могут загрузить его прямо сейчас и опробовать полную интеграцию.

Цель этой инициативы - не только отпраздновать 10-летие признанной критиками ролевой игры, но и дать возможность по-новому взаимодействовать со вселенной The Witcher 3. Централизованный хаб избавит вас от необходимости искать контент на нескольких платформах, собрав все лучшее из игры в одном месте. От официальных обновлений до творений сообщества - у фанатов будет легкий доступ ко всему, что нужно для погружения в мир Геральта, даже когда они не играют.

Звуки лязгающих мечей, визуальные эффекты, напоминающие о магии, и интерфейс, передающий атмосферу игры, позволяют пользователям чувствовать себя во вселенной Ведьмака с каждым кликом.

Благодаря такому вниманию к деталям Opera GX подтверждает свое стремление предлагать инструменты, которые понравятся как геймерам, так и любителям технологий. Здесь все устроено так, чтобы любители игр могли получить быстрый доступ к основному контенту, не выходя из браузера.