Оцениваем новый саундтрек для DLC Ведьмак 3 "Баллады прошлого": эстетика Туссента встречается с мрачностью Велена

Мы продолжаем разбирать сегодняшние насыщенные новости о The Witcher 3 и предстоящем дополнении к любимой для многих RPG. Ранее мы уже обсудили масштабы расширения, загадочный третий меч Геральта и новые карты Гвинта. Однако, как оказалось, на прошедшем юбилейном стриме разработчики не только поделились первыми деталями DLC, но и затизерили официальное музыкальное сопровождение The Witcher 3: Wild Hunt — «Баллады прошлого».

Сюрприз поджидал самых терпеливых зрителей в самом финале трансляции CD Projekt RED. Под занавес стрима на фоне зазвучал отрывок совершенно новой, ранее не публиковавшейся композиции.

По общим впечатлениям фанатов, свежий саундтрек сильно напоминает изящные мотивы из расширения «Кровь и вино» — именно из-за этой знакомой сказочной мелодичности многие зрители не сразу обратили внимание, что перед ними абсолютно новый OST. Тем не менее, композиция из «Баллад прошлого» всё же имеет ощутимые отличия. Ближе к середине в мелодии просыпаются гораздо более тяжелые, мрачные и тревожные тона, которые невольно отсылают к тягучему звуковому сопровождению — Велена.

Теперь всему фанатскому сообществу остается запастись терпением и ждать августа 2026 года, когда в рамках масштабной выставки Gamescom пройдет полноценная презентация геймплея и сюжетной завязки грядущего расширения.

